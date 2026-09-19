En el marco de la 6ª jornada de la Süper Lig turca, comienza un enfrentamiento crucial e intenso que atrae la atención de los aficionados al fútbol. El Istanbul Başakşehir recibe al Gençlerbirliği en su estadio. Antes del encuentro, que comenzará a las 22:00 (hora de Taskent), el cuerpo técnico de los locales ha anunciado el once inicial, lo cual es un evento importante para todos los seguidores uzbekos: el capitán y experimentado goleador de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, comenzará el partido desde el primer minuto.

Otro gran talento del equipo, Abbosbek Fayzullayev, comenzará el partido desde el banquillo. Para el Başakşehir, que ocupa el puesto 14 con 4 puntos, este partido es una prueba decisiva para alejarse de la zona de peligro; los visitantes, que van 12º con 7 puntos, no tienen intención de repartir puntos fuera de casa.

¿Podrá Eldor Shomurodov, en tándem con Davie Selke, llevar al Başakşehir a la parte alta de la tabla? ¿Cambiará Abbosbek Fayzullayev el destino del partido al entrar en la segunda mitad? ¿Qué guion seguirá este duelo de 90 minutos en Estambul?

«Shomurodov y Selke en ataque»: el once inicial del Başakşehir

Alineación oficial y lista de jugadores para la 6ª jornada:

Portero: Muhammad;

Línea defensiva: Karbovnik, Emin, Ba, Saba;

Centro del campo: Umut, Kemen, Olsen;

Trío de ataque: Brnić, Davie Selke, Eldor SHOMURODOV ;

Fuerza de reserva: El talentoso extremo Abbosbek Fayzullayev comienza en el banquillo y está listo para entrar durante el juego;

Hora del partido y estadio: 19 de septiembre, 22:00 hora de Taskent, estadio Başakşehir Fatih Terim.

«Presión en la tabla y distribución de puntos»

Situación de ambos clubes antes de la 6ª jornada:

Başakşehir (14º puesto, 4 puntos): El club de Estambul, que no ha tenido el inicio de temporada esperado, tiene la oportunidad de sumar 7 puntos con una victoria, igualar a su rival y escalar posiciones;

Gençlerbirliği (12º puesto, 7 puntos): Los visitantes, que muestran estabilidad, confían en la disciplina defensiva y buscan resultados mediante contraataques;

Importancia mutua: El ganador no solo obtendrá tres puntos, sino que se alejará del abismo de la parte baja y ganará superioridad psicológica.

Análisis táctico: El papel de Shomurodov y el factor Fayzullayev en el banquillo

Conclusiones previas al partido de los expertos en fútbol turco:

Táctica de dos delanteros centro: El entrenador pretende maximizar la presión física y el juego aéreo en el área rival alineando a Eldor Shomurodov y al experimentado delantero alemán Davie Selke simultáneamente;

La función de «joker» de Fayzullayev: La entrada del joven mediocentro en la segunda parte es una maniobra táctica para aumentar drásticamente el ritmo con regates rápidos y pases no estándar contra defensas cansadas;

Presión por las bandas: La actividad de Brnić y Karbovnik para enviar balones a Shomurodov dentro del área será la principal arma ofensiva del Başakşehir.

Este enfrentamiento, que comienza a las 22:00, se convierte en una de las pruebas más importantes para el prestigio y la posición de nuestros compatriotas en la Süper Lig.

¿Crees que Eldor Shomurodov marcará hoy contra el Gençlerbirliği y dará la victoria a su equipo? ¿Es la suplencia de Abbosbek Fayzullayev una decisión táctica correcta? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis con todos los aficionados al fútbol!