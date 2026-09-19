La explosión de la batería de un patinete eléctrico provoca un incendio en un edificio

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La explosión de la batería de un patinete eléctrico provoca un incendio en un edificio

En la región rusa de Tiumén, la explosión de la batería de un patinete eléctrico provocó un gran incendio en un edificio de apartamentos. El incidente dejó una persona fallecida y otra herida.

Se ha informado que el suceso ocurrió el 17 de septiembre en uno de los apartamentos del noveno piso de un edificio residencial. Así lo informó el medio «SHOT».

Según los datos preliminares, la batería del patinete eléctrico explotó mientras se estaba cargando en el apartamento. Tras esto, se desató un incendio que cubrió rápidamente la vivienda de humo y llamas.

En el momento del incidente, una joven y su novio se encontraban en la casa. Intentaron escapar del fuego y salieron por la ventana, quedando colgados en el exterior.

El joven logró entrar en el apartamento del piso inferior y salvarse. La joven, sin embargo, cayó al vacío y falleció debido a las graves heridas.

Las autoridades competentes están llevando a cabo una investigación. Se están recabando más detalles para determinar si el incendio fue causado por un fallo en la batería o por otros factores durante el proceso de carga.

Incendio TiuménBatería patineteSHOT17 de septiembreRusia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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