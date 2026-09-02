Las relaciones diplomáticas entre Moscú y Berlín han llegado a un punto crítico. Las autoridades alemanas, alegando la implicación de Moscú en un incidente en el aeropuerto de Leipzig, han suspendido las actividades del Consulado General de Rusia en Bonn y de la Casa de la Ciencia y la Cultura de Rusia en Berlín. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió una declaración oficial el 2 de septiembre calificando la decisión alemana de «provocación abierta» y advirtiendo que se tomarían medidas de respuesta firmes contra Berlín.

Diplomático alemán convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso

Tras el conflicto, el encargado de negocios de la República Federal de Alemania en Rusia, Bernd Finke, fue convocado con urgencia al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Durante el encuentro, Moscú rechazó categóricamente todas las acusaciones de Berlín:

La parte rusa calificó de totalmente inventados e infundados los intentos de vincular a Moscú con el supuesto incidente en el aeropuerto de Leipzig;

La decisión de cerrar el Consulado General en Bonn y el centro cultural en Berlín fue calificada como un paso más destinado a destruir por completo los cimientos de las relaciones bilaterales construidos por varias generaciones de diplomáticos;

Se subrayó que Berlín ha elegido deliberadamente el camino de la escalada y se notificó oficialmente que estas acciones no quedarán sin respuesta y que Moscú tomará medidas decisivas.

Crisis interna y acusaciones externas: la objeción de Putin a Merz

Al comentar sobre las recientes acciones de Berlín, el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, señaló que detrás de esta agresividad en la política exterior alemana se esconden graves problemas internos en el país.

Según Putin, las declaraciones y decisiones antirrusas se producen en un contexto de descenso del nivel de vida de la población alemana y de una caída drástica de la confianza en el canciller federal Friedrich Merz Destacó que la actual dirección alemana, en lugar de defender sus intereses nacionales, los está vendiendo. El objetivo principal de acusar a Moscú de «ataques híbridos» sería justificar ante la población alemana las dificultades económicas del país y la política de confrontación con Rusia.

La ruptura de los lazos culturales y consulares entre Berlín y Moscú sigue siendo uno de los puntos más bajos en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambas potencias.

¿Cree usted que esta tensión diplomática entre Alemania y Rusia llegará al nivel de una ruptura total de relaciones, o podrán Berlín y Moscú encontrar un camino de compromiso? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios!