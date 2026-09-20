En el marco de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el duelo disputado en el valle ofreció a los aficionados un auténtico espectáculo de goles y un drama inesperado. En el estadio «Bobur Arena», lleno hasta la bandera, el equipo de «Andijon» recibió al club «Nasaf» de Qarshi. Aunque los locales se adelantaron en el marcador al inicio de un encuentro marcado por una lucha intensa y sin cuartel, los «Dragones» demostraron carácter para terminar logrando una victoria amplia y convincente por 4-1. Rustam Turdimurodov abrió el marcador para los anfitriones de penalti en el minuto 21, pero Adenis Shala restableció el equilibrio para los visitantes en el minuto 38.

En la segunda parte, Ro‘ziqul Berdiyev y sus pupilos sometieron al rival a una presión total: Abbos G‘ulomov, el portero Abduvohid Ne’matov (de penalti) y el legionario Yusuf Otubanjo, que entró desde el banquillo, marcaron para asegurar el abultado resultado. Tras este éxito crucial, el «Nasaf» suma 34 puntos y asciende al 5.º puesto de la tabla, mientras que el «Andijon», estancado en 30 puntos, ocupa ahora la 8.ª posición.

¿Qué ocurrió en la defensa del «Andijon» tras su actividad en la primera parte, cuál fue la decisión táctica detrás del penalti lanzado por el portero Ne’matov y cómo afectará esta victoria a la lucha por las medallas de los de Qarshi?

«Penaltis, gol del portero y 4-1»: El desarrollo de los eventos en el partido

Los momentos más importantes del intenso choque en el «Bobur Arena»:

El gol rápido del «Andijon»: En el minuto 21, Rustam Turdimurodov ejecutó un penalti con frialdad, haciendo vibrar al estadio;

La respuesta de Adenis Shala: En el minuto 38, Adenis Shala aprovechó un balón servido por Umar Eshmurodov para igualar el marcador;

El punto de inflexión de Abbos G‘ulomov: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 53, G‘ulomov aprovechó un hueco en la defensa rival para adelantar al «Nasaf»;

El gol con sangre fría del guardameta: En el minuto 81, el portero del «Nasaf», Abduvohid Ne’matov, asumió la responsabilidad del penalti y puso el 3-1 en el marcador;

El broche de oro de Yusuf Otubanjo: El delantero, que entró al campo en el minuto 71, marcó el cuarto gol de su equipo en el minuto 88, sentenciando definitivamente el partido.

Superliga 22.ª jornada: Comparativa estadística del encuentro «Andijon» — «Nasaf»

Indicadores clave y acta del partido:

Indicadores y aspectos «Andijon» (Local) «Nasaf» (Visitante) Resultado final 1 4 Goleadores R. Turdimurodov 21 (pen.) A. Shala 38, A. G‘ulomov 53, A. Ne’matov 81 (pen.), Yu. Otubanjo 88 Tarjetas amarillas B. Sulaymonov (minuto 23) — Puntos obtenidos 30 puntos (sin cambios) 34 puntos Posición en la tabla 8.ª posición Ascendió al 5.º puesto Principal giro táctico Triple sustitución en el minuto 59 Control total y goles de los suplentes

Análisis de expertos en fútbol: Ro‘ziqul Berdiyev ¿cómo funcionó su táctica?

Conclusiones de especialistas y comentaristas locales:

La estabilidad mental del «Nasaf»: Tras encajar el primer gol, los de Qarshi no se precipitaron y tomaron la iniciativa sin perder su juego combinativo;

Fisuras en la defensa del «Andijon»: En la segunda parte, los locales perdieron solidez defensiva, y los cambios realizados en el minuto 59 no lograron estabilizar la zaga;

El factor Abduvohid Ne’matov: La confianza con la que el portero de la selección nacional ejecutó el penalti demostró su gran preparación mental y sangre fría;

La eficacia de Otubanjo: La rápida adaptación de los suplentes al partido y su capacidad para marcar en momentos decisivos demuestran la profundidad de la plantilla del «Nasaf».

Esta gran victoria en el valle demuestra claramente que el «Nasaf» aún no ha dicho su última palabra en la lucha por el podio de la Superliga.

¿En su opinión, qué factores contribuyeron más a la abultada derrota del «Andijon» en casa: errores defensivos o la alta calidad del «Nasaf»? ¿Qué le parece que el portero Abduvohid Ne’matov lanzara el penalti? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este análisis del partido más apasionante del fútbol uzbeko con todos sus amigos aficionados!