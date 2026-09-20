Xiaomi presenta el nuevo refrigerador Mijia Refrigerator 256L

La marca Xiaomi ha presentado en el mercado chino el nuevo refrigerador de tres compartimentos Mijia Refrigerator 256L, que destaca por sus dimensiones compactas y sus amplias capacidades. Según Ixbt.com, este dispositivo destinado al mercado de electrodomésticos modernos promete ser una solución práctica para propietarios de apartamentos pequeños, estudios y viviendas con espacio limitado. Así lo informa Ixbt.com.

Este nuevo modelo ocupa solo 0,34 metros cuadrados de superficie, contando con una estructura interna bien diseñada que ofrece un volumen total de 256 litros. El dispositivo ha sido fabricado siguiendo el estilo minimalista tradicional de la marca Xiaomi, adaptándose fácilmente a cualquier interior de cocina moderno.

Estructura interna y capacidades del refrigerador

El espacio interior del Mijia Refrigerator 256L está dividido en tres zonas principales con posibilidad de ajuste de temperatura independiente. El compartimento de refrigeración principal tiene una capacidad de 136 litros, mientras que el congelador cuenta con 85 litros. Los 35 litros restantes están destinados a una cámara universal con temperatura variable.

Los usuarios pueden cambiar la función de la cámara universal según sus necesidades. Existe la posibilidad de adaptarla para la congelación profunda de diversos productos o simplemente para mantenerlos frescos. En total, el dispositivo cuenta con diez zonas independientes diseñadas para almacenar por separado diferentes categorías de alimentos.

Especificaciones técnicas y eficiencia

El panel de control del dispositivo está instalado directamente en el compartimento de refrigeración, permitiendo gestionar de forma independiente la temperatura de las cámaras principal, de congelación y variable. El sistema de enfriamiento se basa en una circulación de aire de 360 grados, lo que garantiza una distribución uniforme del aire frío y elimina la necesidad de descongelación manual tradicional.

El refrigerador también está equipado con un módulo antibacteriano especial con iones de plata que elimina los olores desagradables. Según el fabricante, este sistema demuestra una eficacia de hasta el 99,99 % en la eliminación de bacterias en la cámara de refrigeración o en la detención de su proliferación.

El modelo funciona con un compresor inverter eficiente y un ventilador inverter. La temperatura interna se supervisa constantemente mediante cinco sensores sensibles. En el mercado chino, se prevé que este dispositivo compacto y moderno salga a la venta a un precio de unos 1299 yuanes (aproximadamente 199 USD).