Se filtran las primeras imágenes del nuevo portátil Googlebook de Asus

Según Ixbt.com, se han filtrado en Internet imágenes del portátil Asus Googlebook, que aún no ha sido anunciado oficialmente. Se espera que este dispositivo sea uno de los primeros representantes de una nueva clase de portátiles lanzada por Google, y su presentación podría tener lugar en las próximas horas. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Según la fuente, está previsto que los pedidos anticipados del dispositivo comiencen mañana. Se dice que esta nueva clase de dispositivos funciona bajo una versión de Android profundamente rediseñada, en la que las tecnologías de IA están profundamente integradas, a diferencia de los sistemas operativos convencionales.

Diseño y capacidades de interfaz

Aunque las imágenes difundidas no ofrecen una visión completa de las especificaciones técnicas, han permitido identificar algunos aspectos constructivos importantes. En particular, el Asus Googlebook cuenta con un chasis muy delgado, cuyo diseño se ajusta perfectamente a las exigencias de los usuarios modernos.

Asimismo, en el chasis del portátil se observa la presencia de dos puertos USB-A, una salida HDMI y dos modernos conectores USB-C. La tapa del dispositivo incorpora una banda LED especial, que se espera sea característica de todos los modelos Googlebook. Además, llama la atención un panel táctil de gran tamaño que mejora la comodidad de uso.

Precio y perspectivas de la plataforma técnica

Por el momento, Asus no ha dado información oficial sobre los parámetros técnicos exactos ni el precio de su nuevo producto. Sin embargo, filtraciones recientes sobre un dispositivo similar de la marca Lenovo indican que estos portátiles no serán precisamente económicos.

En particular, se espera que estos gadgets estén basados en procesadores Intel Panther Lake de nueva generación. Esto garantizará un alto rendimiento y una potencia de cálculo avanzada, permitiendo la ejecución rápida de tareas de IA.