EE. UU. crea una estructura dedicada a la IA y nombra un nuevo asesor

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el nombramiento de un nuevo asesor especial para la IA, conocido extraoficialmente como el «zar de la IA», así como la creación de una «fuerza de IA» especial en el país. Según ixbt.com, esta estructura es similar a la US Space Force, aunque la Casa Blanca aún no ha revelado las funciones precisas, quiénes la integrarán ni la fecha de inicio de la nueva entidad. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Esta declaración se produce en un momento de intensos debates en Estados Unidos sobre la seguridad de la inteligencia artificial. En particular, Jacob Kokson, ex investigador de Anthropic, señaló anteriormente que algunos expertos discuten seriamente el riesgo real que la IA podría representar para la humanidad a finales de la década. A pesar de ello, Trump se opone firmemente a la imposición de restricciones adicionales al sector.

«No obstaculizaremos de ninguna manera el crecimiento de esta inmensa industria», escribió Donald Trump en su página de Truth Social. Según el político, el Estado debe apoyar plenamente el desarrollo de la IA y, al mismo tiempo, controlar las posibles infracciones. La cuestión central es si es preferible introducir nuevas regulaciones sectoriales o si bastan los mecanismos legales existentes.

Enfoques sobre la regulación industrial y la seguridad

Si el plan tiene éxito, será el segundo nombramiento para el puesto de «zar de la IA» bajo la administración Trump. Anteriormente, esta función la desempeñaba el inversor de capital riesgo David Sacks. Sin embargo, en primavera dejó el cargo para pasar a ser asesor externo. Sacks también se opuso a las nuevas normas federales sobre IA, insistiendo en que los desarrolladores deben ser responsables de la seguridad de sus productos y de los daños causados.

Esta iniciativa de Trump se anunció en el contexto de una intensa competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Ambos países consideran la IA como el factor más importante de su poder económico y nacional. Existe la preocupación de que una regulación burocrática excesiva en la industria tecnológica estadounidense ralentice el progreso de las empresas locales, dando ventaja a los competidores chinos. Sin embargo, quienes exigen medidas de seguridad estrictas no comparten este enfoque.

Negociaciones internacionales y perspectivas

Estos días se celebran importantes negociaciones en Nueva York entre el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Además de cuestiones comerciales y económicas, las partes discuten la seguridad de la IA y los modelos de pesos abiertos y cerrados. Estas conversaciones son significativas por preceder al encuentro entre Donald Trump y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en Washington.

Cabe recordar que, anteriormente, se confió el control de un robot a la red neuronal GPT-6 Astra, la cual completó todas las tareas durante 60 experimentos peligrosos. Esto intensificó los debates entre los expertos sobre la autonomía de los sistemas de IA y los riesgos de su control.