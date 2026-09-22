Una mujer de 84 años recorre 2000 km al mes para distribuir ropa

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Una mujer de 84 años recorre 2000 km al mes para distribuir ropa

Barbara Carroll, una mujer de 84 años que vive en Australia Occidental, recorre miles de kilómetros cada mes para entregar ropa a personas necesitadas en zonas remotas.

Residente de Donnybrook, Barbara es llamada «Nan Barb» por los lugareños. Carga en su coche la ropa recolectada en su tienda benéfica y se dirige a las regiones apartadas de Australia. Sus viajes superan los 2000 kilómetros mensuales.

Barbara distribuye la ropa a organizaciones benéficas y refugios para mujeres en áreas remotas como Carnarvon, Newman, Nullagine y Roebourne. Entre los artículos hay ropa para mujeres, hombres y niños, además de mantas.

Ella asegura que no espera recompensas ni reconocimientos por esta labor. Para ella, ayudar a quien lo necesita es un simple deber humano.

Curiosamente, como la propia Barbara creció en Nullagine, mantiene un vínculo muy estrecho con la gente de estas zonas. Los habitantes locales la llaman «ángel» y valoran profundamente su cariño y ayuda.

Actualmente, la comunidad local está recaudando fondos para comprarle un camión más grande y así ampliar sus viajes.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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