Fallece el muecín de la Masjid al-Haram, el Jeque Ibrahim al-Madani

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Fallece el muecín de la Masjid al-Haram, el Jeque Ibrahim al-Madani

El muecín de la Masjid al-Haram, el Jeque Ibrahim bin Adil al-Madani, falleció el 21 de septiembre a los 51 años. Su muerte Arabia Sauditatambién fue anunciada por el canal de televisión oficial «Al-Ekhbariya».

El Jeque Ibrahim al-Madani nació en 1976 en Medina en una familia religiosa. Estudió las ciencias coránicas. Comenzó su carrera como muecín a los 15 años en una mezquita de su barrio en Medina. Más tarde, hizo una pausa en su labor de muecín debido a sus estudios y su trabajo como profesor.

Retomó el llamado a la oración en 2007-2008 en otra mezquita de Medina. En 2017-2018, fue nombrado oficialmente muecín de la Masjid al-Haram.

El Jeque Ibrahim al-Madani era uno de los 24 muecines principales de la Masjid al-Haram. Era especialmente conocido por su llamado a la oración del alba (Fajr), los takbirs del Eid, así como por su labor de transmitir los takbirs del imán a los fieles.

Se informó que su último llamado a la oración en la Masjid al-Haram fue el primer llamado de la oración del alba el 21 de septiembre. Falleció pocas horas después de este llamado.

La causa exacta del fallecimiento del Jeque Ibrahim al-Madani Arabia Saudita aún no ha sido comunicada por las fuentes oficiales.

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