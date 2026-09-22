Una mujer de 70 años despierta en su ataúd un día después de su muerte

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Una mujer de 70 años despierta en su ataúd un día después de su muerte

En China, se observaron signos de vida en una mujer de 70 años dentro de un ataúd refrigerado, un día después de que se registrara su fallecimiento. El suceso provocó un gran debate en las redes sociales.

Se supo que la mujer, que padecía cáncer y trombosis cerebral, fue declarada muerta y colocada en un ataúd refrigerado. Sin embargo, la noche del 9 de septiembre, su nuera escuchó un gemido débil proveniente del interior del ataúd.

Tras esto, la mujer fue sacada inmediatamente del ataúd. El 11 de septiembre, sus familiares vieron que había abierto los ojos y recuperado parcialmente el conocimiento. No obstante, el estado de la anciana era grave y no podía beber ni comer por sí misma.

La mujer, que despertó inesperadamente, falleció de nuevo esa misma noche. Fue enterrada el 13 de septiembre.

Tras la difusión del caso en Internet, algunos dudaron de su veracidad. Sin embargo, los familiares de la fallecida, los residentes locales y el responsable de la aldea confirmaron el suceso.

Los médicos explicaron este caso como «muerte aparente» . En tales situaciones, las funciones del organismo se ralentizan drásticamente, y la respiración y el pulso pueden volverse extremadamente débiles. Por ello, los especialistas subrayan la importancia de seguir criterios médicos estrictos al certificar una muerte.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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