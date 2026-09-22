La roca en la que se sentó Mohamed Salah se convierte en una atracción turística (video)

Una foto del jugador del Trabzonspor, Mohamed Salah, tomada en la meseta de Kurtdere en la provincia turca de Trabzon, ha convertido una simple roca en un famoso lugar turístico. Así lo informó HaberTS.

Se sabe que el futbolista egipcio visitó los parajes naturales de Trabzon durante un día de descanso concedido al equipo. Fue a la meseta de Kurtdere, en el distrito de Maçka, donde se fotografió sentado sobre una roca. Posteriormente, el jugador compartió estas fotos en sus redes sociales.

Tras la difusión de la foto, aficionados y turistas comenzaron a acudir a la meseta de Kurtdere para ver la roca donde se sentó Salah. Ahora, los visitantes hacen fila para tomarse fotos exactamente en ese mismo lugar.

Según los lugareños, la zona, antes tranquila, se ha vuelto mucho más concurrida tras la visita del futbolista. Entre los visitantes, este lugar ha empezado a llamarse la «Roca de Salah». Incluso se ha instalado un cartel con la inscripción «Salah Yaylası» en la zona.

De esta manera, la simple foto del futbolista atrajo la atención de los turistas hacia una roca en la meseta de Kurtdere que antes no era muy conocida.