La economía lunar podría alcanzar los 566 mil millones de dólares para 2050

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La economía lunar podría alcanzar los 566 mil millones de dólares para 2050

Según ixbt.com, un nuevo informe titulado «Building the Lunar Economy», publicado por la reconocida firma Deloitte, ha evaluado el valor económico global de las futuras actividades lunares. Según el mismo, para 2050, el volumen total de la economía lunar podría alcanzar los 343 mil millones de dólares en un escenario conservador, y hasta 566 mil millones de dólares en un escenario de crecimiento acelerado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta enorme cifra consta de dos fases principales: el valor de la infraestructura necesaria para trabajar en la Luna y los nuevos mercados que se abrirán una vez creados estos cimientos. Raquel Buscaino, representante de Deloitte Consulting y coautora del informe, describió este proceso principalmente como una historia de infraestructura.

El papel clave de la infraestructura y el transporte

Según el estudio, la fase inicial abarca seis mercados de infraestructura clave: transporte, energía, comunicaciones y navegación, movilidad de superficie, construcción y sistemas de soporte vital. En un escenario de crecimiento acelerado, se espera que su valor total alcance los 282 mil millones de dólares.

Cabe destacar que el 73 % de esta suma corresponde precisamente a los costes y capacidades de transporte. Las principales obras de construcción están previstas cerca del polo sur lunar. Las reservas de hielo de agua y las crestas con luz solar prolongada en esta región se consideran los lugares más adecuados para apoyar operaciones a largo plazo.

Nuevos mercados y oportunidades futuras

La NASA y otras agencias espaciales están impulsando activamente mercados comerciales mediante contratos de servicios en lugar de las tradicionales compras públicas. La segunda fase, que se formará sobre una base sólida, incluirá datos, aplicaciones de seguridad nacional, recursos como el helio-3, combustible para cohetes producido en la Luna y producción para computación espacial.

Estos mercados de segunda fase podrían generar conjuntamente otros 284 mil millones de dólares en ingresos. Además, el informe estima que los beneficios sociales más amplios —innovaciones, descubrimientos científicos e impacto inspirador— representan un valor adicional de 541 mil millones de dólares.

No obstante, los expertos subrayan que una economía lunar próspera no está garantizada. Los obstáculos de ingeniería, los largos ciclos de desarrollo, la incertidumbre regulatoria y una demanda comercial aún no probada son los principales desafíos. A corto plazo, los ingresos siguen dependiendo de la financiación pública, mientras que las inversiones y los estándares técnicos que se adopten hoy determinarán quién permanecerá en el mercado en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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