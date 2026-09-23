Qualcomm presenta los chips Snapdragon 8 Elite Gen 6 con tecnología de 2 nm

Durante el Snapdragon Summit 2026 celebrado en Hawái, Qualcomm anunció oficialmente dos nuevos sistemas en chip destinados a los smartphones insignia de próxima generación: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Esta presentación marca el comienzo de una nueva era tecnológica en el mercado de dispositivos móviles, llevando el rendimiento y las capacidades de la AI a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, Qualcomm describe sus nuevos productos como los procesadores móviles más rápidos del mundo, centrándose en la AI local, los juegos y los procesos de procesamiento de imágenes. Ambas plataformas se basan en un proceso de fabricación avanzado de 2 nm y están equipadas con núcleos Qualcomm Oryon personalizados, gráficos Adreno y módulos NPU Hexagon.

Rendimiento récord y nuevas capacidades

Uno de los logros más importantes entre las plataformas presentadas es la frecuencia del procesador . Cabe destacar que, en la versión más alta de la gama, la frecuencia de la CPU supera por primera vez en la historia de los dispositivos móviles el umbral de los 5 GHz. Según los datos oficiales de Qualcomm, el rendimiento general de los nuevos procesadores ha aumentado un 13 %, la eficiencia energética un 37 % y la velocidad y capacidad de respuesta general del sistema un 15 %.

También se han realizado cambios significativos en la potencia gráfica, con la GPU Adreno de nueva generación ofreciendo hasta un 44 % más de rendimiento en comparación con su predecesor. Al mismo tiempo, la eficiencia energética de la parte gráfica ha mejorado un 40 %, lo cual es una noticia importante para los entusiastas de los juegos móviles. La compañía también presentó la tecnología Adreno Neural Fusion, que combina el renderizado gráfico tradicional con las capacidades de la AI.

AI y sistemas de agentes

Gracias a la nueva tecnología, la AI participa directamente en el proceso de formación de la imagen, mejorando significativamente la calidad gráfica sin sobrecargar las unidades de cálculo. Los códecs de vídeo actualizados y el sistema de procesamiento inteligente de píxeles individuales han hecho que el análisis de escenas y el procesamiento de fotos y vídeos sean aún más sofisticados.

Se ha prestado especial atención al procesador neuronal Hexagon, ya que la próxima generación de la plataforma Snapdragon se creó para desarrollar sistemas de AI de agentes capaces de ejecutarse directamente en el smartphone y realizar una serie de acciones de forma autónoma teniendo en cuenta el contexto.

Amplias oportunidades para los fabricantes

El lanzamiento de dos versiones de plataformas brinda a los fabricantes de dispositivos una gran libertad para crear gadgets insignia de diferentes niveles. En particular, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ofrece las capacidades más altas, mientras que el Snapdragon 8 Elite Gen 6 permite aplicar las nuevas tecnologías a una gama más amplia de dispositivos insignia.

Se informa que marcas líderes como Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor y Red Magic planean utilizar estos procesadores de Qualcomm en sus futuros modelos insignia. Sin embargo, se espera que los detalles específicos sobre los dispositivos, sus fechas de lanzamiento y precios sean anunciados por los propios fabricantes más adelante.