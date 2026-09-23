Samuele Inacio: Elegí a Italia porque me siento italiano

El joven delantero del Borussia Dortmund, Samuele Inacio, recibió una convocatoria para los partidos de la selección nacional de Italia en la Nations League y habló sobre su elección. En una entrevista con la revista Rivista Undici, el jugador nacido en 2008 explicó por qué eligió a la Nazionale y compartió sus grandes planes para el futuro. Así lo informa Goal.com .

De origen brasileño y habiendo entrado en el mundo del fútbol gracias a su padre Pia, el talentoso delantero debutó en un partido amistoso contra Luxemburgo. Posteriormente, fue convocado al equipo absoluto para competiciones oficiales. Según Inacio, en cuanto supo de la convocatoria, la celebró con gran alegría junto a sus amigos.

La razón principal de elegir a Italia

El jugador destacó que había considerado cuidadosamente todas las opciones para su futuro. Sin embargo, al final su corazón eligió la camiseta azzurra. En su opinión, sentirse parte de este país es más importante que cualquier otro factor.

«Consideré todas las opciones, pero elegí a Italia porque me siento más italiano», afirma Samuele Inacio. Añadió que siempre ha defendido los colores de este país desde las categorías inferiores y que esta decisión fue un paso natural para él.

El sueño de la Copa del Mundo y una nueva motivación

El objetivo principal de Inacio es enorme: quiere ganar el trofeo más prestigioso con la selección italiana. Destaca que los fracasos de los últimos años dan una fuerza adicional tanto al equipo como a él mismo.

«Mi mayor sueño es ganar la Copa del Mundo con Italia. Los recientes fracasos en las eliminatorias nos sirven de motivación extra; nuestro objetivo principal es hacer que los italianos vuelvan a vivir emociones importantes», dice el joven delantero.

El jugador también habló sobre sus éxitos en el club. Admitió que su primer gol con el Borussia Dortmund contra el Eintracht fue uno de los días más felices de su vida y que nunca antes había experimentado una emoción tan fuerte.