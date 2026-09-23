Presentación del Durabook Z14I-DX3: una estación ultrapotente de 10 kg con tres pantallas

·7·Tecnología
Presentación del Durabook Z14I-DX3: una estación ultrapotente de 10 kg con tres pantallas

Una empresa japonesa ha presentado el Durabook Z14I-DX3, una nueva estación móvil con una estructura inusual que recuerda a los conceptos de la ciencia ficción. Según ixbt.com, este dispositivo, técnicamente un portátil, llama la atención por sus tres pantallas de 14 pulgadas, su sistema de triple batería y un peso cercano a los 10 kg. Así lo informa Ixbt.com .

La pantalla principal cuenta con dos paneles Full HD adicionales a los lados, que permiten visualizar mapas, vídeos y datos en tiempo real simultáneamente. El fabricante destaca que esta solución permite a los profesionales que operan en entornos complejos evaluar la situación desde todos los ángulos y tomar decisiones rápidas.

Inteligencia artificial y rendimiento

Este dispositivo está diseñado no solo para operaciones en condiciones difíciles, sino también para la computación periférica de AI. El portátil utiliza la probada línea de procesadores Intel Meteor Lake, con opciones que van desde el Core Ultra 5 125U hasta el Core Ultra 7 165U.

El sistema de baterías es una de las características únicas del dispositivo. Una batería dedicada de 14,4 V y 6700 mAh alimenta las pantallas laterales. La batería principal ofrece 10,8 V y 6900 mAh, con la posibilidad de añadir una batería extra de 4700 mAh.

Gráficos y nivel de protección

Para mejorar el rendimiento, el portátil puede equiparse con gráficos discretos además de la iGPU integrada. Los compradores pueden elegir entre las tarjetas NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada o la potente RTX 5000 Ada. Dispone de dos ranuras RAM y permite añadir dos módulos de almacenamiento adicionales al SSD de 256 GB base.

La conectividad es muy amplia, incluyendo Thunderbolt 4, dos puertos RJ45, dos puertos COM, HDMI, VGA, ExpressCard 54 y varios puertos USB. La conectividad de red incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, con opciones de GPS, 4G LTE o 5G.

Diseñada para condiciones extremas, esta estación cuenta con certificación militar MIL-STD-810H y MIL-STD-461G, garantizando su funcionamiento en amplios rangos de temperatura. El peso total de esta estructura masiva alcanza los 10 kg. El precio aún no ha sido revelado.

DurabookPortátilTecnologíaInteligencia artificialGadgets
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Qualcomm presenta sus nuevos chips y procesadores especializados en inteligencia artificialQualcomm presenta sus nuevos chips y procesadores especializados en inteligencia artificialHoy, 01:25Los recortes en el centro Goddard de la NASA afectan a los proyectos de telescopios espacialesLos recortes en el centro Goddard de la NASA afectan a los proyectos de telescopios espacialesHoy, 01:24Roskosmos no tiene intención de abandonar el cohete Soyuz-2.1aRoskosmos no tiene intención de abandonar el cohete Soyuz-2.1aHoy, 00:54Estados Unidos invita a la India a participar en el proyecto de base lunarEstados Unidos invita a la India a participar en el proyecto de base lunarHoy, 00:26Apple trabaja en un gadget para competir con WhoopApple trabaja en un gadget para competir con WhoopHoy, 00:23Oppo Find X10 Pro Max presentado: el primer flagship con tres cámaras de 200 MPOppo Find X10 Pro Max presentado: el primer flagship con tres cámaras de 200 MPAyer, 23:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra