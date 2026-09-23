Presentación del Durabook Z14I-DX3: una estación ultrapotente de 10 kg con tres pantallas

Una empresa japonesa ha presentado el Durabook Z14I-DX3, una nueva estación móvil con una estructura inusual que recuerda a los conceptos de la ciencia ficción. Según ixbt.com, este dispositivo, técnicamente un portátil, llama la atención por sus tres pantallas de 14 pulgadas, su sistema de triple batería y un peso cercano a los 10 kg. Así lo informa Ixbt.com .

La pantalla principal cuenta con dos paneles Full HD adicionales a los lados, que permiten visualizar mapas, vídeos y datos en tiempo real simultáneamente. El fabricante destaca que esta solución permite a los profesionales que operan en entornos complejos evaluar la situación desde todos los ángulos y tomar decisiones rápidas.

Inteligencia artificial y rendimiento

Este dispositivo está diseñado no solo para operaciones en condiciones difíciles, sino también para la computación periférica de AI. El portátil utiliza la probada línea de procesadores Intel Meteor Lake, con opciones que van desde el Core Ultra 5 125U hasta el Core Ultra 7 165U.

El sistema de baterías es una de las características únicas del dispositivo. Una batería dedicada de 14,4 V y 6700 mAh alimenta las pantallas laterales. La batería principal ofrece 10,8 V y 6900 mAh, con la posibilidad de añadir una batería extra de 4700 mAh.

Gráficos y nivel de protección

Para mejorar el rendimiento, el portátil puede equiparse con gráficos discretos además de la iGPU integrada. Los compradores pueden elegir entre las tarjetas NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada o la potente RTX 5000 Ada. Dispone de dos ranuras RAM y permite añadir dos módulos de almacenamiento adicionales al SSD de 256 GB base.

La conectividad es muy amplia, incluyendo Thunderbolt 4, dos puertos RJ45, dos puertos COM, HDMI, VGA, ExpressCard 54 y varios puertos USB. La conectividad de red incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, con opciones de GPS, 4G LTE o 5G.

Diseñada para condiciones extremas, esta estación cuenta con certificación militar MIL-STD-810H y MIL-STD-461G, garantizando su funcionamiento en amplios rangos de temperatura. El peso total de esta estructura masiva alcanza los 10 kg. El precio aún no ha sido revelado.