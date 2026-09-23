Qualcomm presenta sus nuevos chips y procesadores especializados en inteligencia artificial

Qualcomm, líder en el mercado de tecnologías móviles, presentó en su evento anual Snapdragon Summit dos procesadores insignia avanzados que llevan las capacidades de la inteligencia artificial a un nuevo nivel. Denominados Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, estos chips destacan por ofrecer a los usuarios amplias posibilidades al trabajar con agentes de IA personalizados. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según datos de ixbt.com, los chips de nueva generación están equipados con un hub de sensores mejorado que permite ejecutar localmente en el dispositivo modelos pequeños de hasta 200 millones de parámetros. Gracias a esta tecnología, los smartphones actúan como secretarios personales, distinguen voces y crean una base de memoria basada en los hábitos de uso para automatizar tareas diarias.

Capacidades y características técnicas

Durante la presentación, los representantes de la empresa destacaron que los nuevos procesadores soportan agentes de comunicación por voz completos directamente en el dispositivo. En particular, el modelo estándar Snapdragon 8 Elite Gen 6 cuenta con un nuevo elemento acelerador diseñado para ejecutar modelos de IA de manera más eficiente.

La versión Extreme, con el máximo rendimiento, es capaz de ejecutar un modelo de mezcla de expertos de 30 mil millones de parámetros en el propio dispositivo. Este enfoque permite activar solo un número específico de parámetros para realizar una tarea determinada, a pesar del tamaño total del modelo. A modo de comparación, Apple presentó un modelo similar de 20 mil millones de parámetros en su conferencia de junio.

Capacidades de cámara y multimedia

Los nuevos procesadores traen cambios drásticos no solo en la IA, sino también en las tecnologías de captura de fotos y video móvil. Los procesadores Qualcomm permiten el control de cámaras a nivel de píxel para garantizar una experiencia de nivel profesional, mejorando la estabilización de imagen y las funciones de comprensión de movimiento.

En particular, la versión Extreme admite grabación de video en 8K a 60 fps y cámara lenta en 4K ultra-HD a 240 fps. También activa un nuevo códec Advanced Professional Video para grabaciones de nivel profesional y utiliza tecnologías eficaces de cancelación de ruido durante las llamadas.

Durante el evento, Motorola presentó el nuevo smartphone Motorola Signature 27 basado en el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y anunció su lanzamiento para este año. Actualmente, Qualcomm trabaja en más de 40 dispositivos compatibles con IA, pero los expertos confían en que los usuarios preferirán los smartphones sobre los gadgets dedicados para las capacidades de IA.