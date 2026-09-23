Brian Brobbey marcó un triplete contra el Manchester City

El delantero del Sunderland, Brian Brobbey, compartió sus impresiones sobre su brillante actuación contra el Manchester City y la calificación excepcional otorgada por la BBC. Su triplete en el Etihad Stadium atrajo la atención de la comunidad futbolística y consolidó su posición en la selección nacional de los Países Bajos. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha informado que, al finalizar el encuentro, el delantero de 24 años recibió la calificación perfecta de 10/10 por parte de la BBC. Aunque su equipo perdió 5-3 ante los jugadores del Manchester City en este dramático partido, las estadísticas individuales de Brobbey fueron altamente valoradas por los expertos.

En una entrevista con ESPN, el jugador neerlandés no ocultó que rara vez ha recibido calificaciones tan altas a lo largo de su carrera. Señaló el análisis de video individual como el factor clave que ha contribuido a su crecimiento físico y táctico.

Análisis de video y ayuda de un entrenador personal

Según Brobbey, analiza profundamente los movimientos de sus rivales junto a su entrenador personal, Patrick Vörst. Ver regularmente las grabaciones de los partidos le permite elegir la posición correcta en el campo, ahorrar energía y jugar de manera más inteligente.

"Creo que nunca obtuve una nota tan alta en la escuela. Probablemente sea la primera vez en mi carrera", bromeó el jugador. Añadió que siempre trabaja en sí mismo, tratando de analizar qué está funcionando bien y qué aspectos necesita mejorar.

Nuevos objetivos con la selección de los Países Bajos

Desde su traslado del Ajax al fútbol inglés, Brobbey se adaptó rápidamente al nuevo entorno y aumentó su reputación internacional. Llegó al campamento en Zeist con gran ánimo, demostrando su disposición para consolidar su lugar en el equipo nacional.

Una de las tareas principales del delantero es estudiar los movimientos de los defensas rivales antes de recibir el balón y encontrar espacios libres. De esta manera, no depende solo de los duelos físicos, sino que obtiene ventaja mediante movimientos inteligentes, con el objetivo de convertirse en el delantero titular bajo la dirección del seleccionador de los Países Bajos, Xavi Fernandes.