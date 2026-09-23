Estreno de los Xiaomi 18 Pro y Pro Max

Hoy, 23 de septiembre, se presentan oficialmente los próximos dispositivos insignia de Xiaomi. Según informa el portal ixbt.com, durante la presentación se revelan dos modelos avanzados: el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max. Así lo informa Ixbt.com informa .

Estos dispositivos son reconocidos por el fabricante como teléfonos insignia con cámaras de gran potencia. La nueva generación de smartphones destaca no solo por la calidad de sus fotos, sino también por su rendimiento en juegos.

Rendimiento récord

Según Lu Weibing, presidente de Xiaomi Group, los nuevos smartphones ofrecerán la mayor eficiencia energética por fotograma en juegos de la historia de la compañía. Esto permite ahorrar batería durante sesiones de juego prolongadas.

Al mismo tiempo, la ausencia del modelo estándar Xiaomi 18 en la presentación generó dudas entre los usuarios. Un usuario en redes sociales cuestionó directamente al directivo de la empresa sobre este tema.

¿Por qué se retrasó la versión estándar?

Lu Weibing explicó que la presentación de la versión estándar se realizará más adelante. Anteriormente, el conocido filtrador Digital Chat Station había anunciado que el Xiaomi 18 convencional se presentaría en diciembre.

Según la información del filtrador, este dispositivo estará equipado con el procesador insignia más reciente y avanzado de Qualcomm, el Snapdragon 8 Ultra Gen 6 de 2 nm. Esto sugiere que las capacidades del futuro smartphone serán aún mayores.