Científicos chinos trasplantan hígado y riñones de cerdo a un humano

Ha ocurrido un evento tecnológico global y sin precedentes, abriendo un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad dentro del mundo de la medicina y la ciencia moderna. Investigadores chinos trasplantaron con éxito tanto un riñón de cerdo como su hígado en el cuerpo de un paciente masculino declarado con muerte cerebral por primera vez en la práctica médica. Esta noticia asombrosa e histórica fue reportada por South China Morning Post al público en general . Este procedimiento es reconocido como el primer experimento exitoso en la medicina mundial que implica el trasplante simultáneo de múltiples órganos animales en un cuerpo humano.

Los científicos de la clínica de la Universidad Médica de Guangxi, que llevaron a cabo este proyecto científico único, destacaron un aspecto importante en su investigación. Hasta hace poco, la medicina mundial solo había realizado experimentos trasplantando un solo órgano de cerdo aislado en humanos, pero cómo el complejo cuerpo humano aceptaría y reaccionaría a múltiples trasplantes extranjeros simultáneamente seguía siendo completamente desconocido y misterioso para la ciencia.

Un voluntario masculino de 53 años diagnosticado con muerte cerebral participó en este experimento médico global como paciente. Cirujanos experimentados lograron implantar dos riñones de cerdo y un hígado en él. Lo más importante es que estos órganos trasplantados funcionaron muy activa y establemente sin ningún problema en el cuerpo humano durante un período de observación y prueba continuo de cinco días. Posteriormente, a solicitud formal de los familiares del paciente, estas observaciones científicas se completaron con éxito y se detuvieron.

Según los científicos chinos, este paso exitoso demostró prácticamente que es posible trasplantar completamente un complejo hepático entero y ambos riñones de animales a humanos. Estos resultados únicos obtenidos servirán como una base invaluable para salvar las vidas de millones de pacientes que sufren de escasez de órganos en las clínicas mundiales en el futuro cercano.

Al observar la historia del desarrollo en esta área de la medicina mundial, en marzo de 2024 en los Estados Unidos, se trasplantó con éxito un riñón de cerdo genéticamente modificado a un humano por primera vez en el mundo. En ese momento, un paciente de 62 años que sufría la etapa terminal más grave de la enfermedad renal vivió varios meses después del procedimiento y falleció en mayo de ese año.

Además, en octubre del año pasado, el cuarto paciente en el mundo en recibir un trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado también falleció. Este hombre estableció un nuevo récord en el mundo médico, logrando vivir exactamente 271 días con el riñón de cerdo trasplantado. El órgano fue trasplantado con éxito en enero de 2025, pero en octubre fue retirado debido a la disminución de su función, y el paciente fue puesto temporalmente en diálisis. Independientemente del resultado, la ciencia continúa avanzando cada día.

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