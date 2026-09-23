Huawei presenta su nueva serie de televisores Mate TV 2

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Huawei presenta su nueva serie de televisores Mate TV 2

Huawei ha presentado oficialmente su nueva línea de televisores Mate TV 2, que incorpora sus tecnologías más avanzadas. Según ixbt.com, esta nueva serie incluye los modelos Enjoy Edition, Mate TV 2 y el avanzado Mate TV 2 Pro, con diagonales de pantalla de 65 a 98 pulgadas, destacando por su alto rendimiento y funciones modernas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Capacidades técnicas y nuevo procesador

El modelo de entrada, Enjoy Edition, está equipado con el procesador especial Kirin T92, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El fabricante afirma que, en comparación con la generación anterior, el rendimiento del CPU ha aumentado un 490 % en modo de un solo núcleo, un 360 % en modo multinúcleo, y el chip gráfico un 251 %. El dispositivo tiene un grosor de solo 36,9 mm y la pantalla ocupa el 99 % del panel frontal.

Los televisores cuentan con un panel Huawei Black Diamond Super MiniLED, que ofrece un brillo máximo de entre 4000 y 5000 nits. También incluyen funciones de AI para mejorar el contraste y escalar contenido 1080p a calidad 4K. La tecnología LR 0,5% reduce los reflejos en la pantalla, mejorando la comodidad visual.

Funciones innovadoras y formato 3D

El modelo principal Mate TV 2 también utiliza el chip Kirin T92, pero está enriquecido con un chip dedicado de procesamiento de imagen Honghu Vivid. Esta tecnología separa los planos frontal y posterior en tiempo real para convertir videos 2D comunes a formato 3D. Todos los modelos cuentan con sistemas de audio Huawei Sound, con potencias de 130 W a 240 W según el modelo.

La versión insignia Mate TV 2 Pro, de alta demanda, viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su sistema acústico ofrece un sonido espacial 3.2.2 de 240 W de potencia. Los dispositivos soportan aplicaciones de HarmonyOS, se controlan mediante gestos y garantizan una conectividad fluida con otros gadgets de Huawei.

Precios y lanzamiento al mercado

Esta familia de televisores modernos actúa también como centro de hogar inteligente, permitiendo la transmisión de aplicaciones y la conexión a sistemas de cine en casa. El precio de la versión Enjoy Edition comienza en 7999 yuanes hasta 13 999 yuanes según el tamaño. Los precios del Mate TV 2 oscilan entre 9999 y 26 999 yuanes, mientras que para el potente Mate TV 2 Pro, los compradores deberán invertir entre 16 999 y 34 999 yuanes.

HuaweiMate TV 2MiniLEDHarmonyOSTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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