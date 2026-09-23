Un corgi se comió el pasaporte de su dueña

En Rusia, una joven se enfrentó a un problema inesperado. Su perro de raza corgi destrozó su pasaporte para viajes al extranjero.

Lo más curioso es que este incidente ocurrió a solo dos semanas de su viaje planeado a las Maldivas.

Ahora tendrá que tramitar de nuevo el documento importante con urgencia. De lo contrario, podría no recibir el nuevo pasaporte a tiempo y sus esperadas vacaciones podrían cancelarse.

De esta manera, la simple «travesura» del corgi afectó seriamente los planes de viaje de su dueña, causando una preocupación inesperada.