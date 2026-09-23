La actualización de Samsung SmartThings deja inoperativos los refrigeradores

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La actualización de Samsung SmartThings deja inoperativos los refrigeradores

Samsung ha detenido inmediatamente el despliegue de la última actualización de software de su plataforma SmartThings tras un fallo grave que afectó a los usuarios de electrodomésticos inteligentes. Según ixbt.com, el error dejó miles de refrigeradores totalmente inoperativos, lo que obligó a la empresa a pedir disculpas oficiales. Así lo informa Ixbt.com informa .

El problema comenzó el 22 de septiembre de este año en Corea del Sur, afectando principalmente a los modelos de alta gama Bespoke AI 4-Door fabricados en 2024. Los usuarios, que comenzaron a quejarse activamente en el foro de Samsung Members, señalaron que los dispositivos quedaron inutilizables inmediatamente después de confirmar la actualización.

En concreto, las luces interiores de los refrigeradores se apagaron y el panel de control táctil dejó de responder. Algunos dispositivos quedaron bloqueados en la pantalla de instalación del firmware e incluso la función de refrigeración se detuvo por completo.

Dificultades para solucionar el fallo

Los propietarios de los equipos afectados intentaron los métodos habituales, pero reiniciar el dispositivo no cambió la situación. Según ZDNet Korea, la causa principal fue una versión de software en modo de prueba interna que se envió por error a los usuarios finales.

La gravedad de la situación radica en que es imposible corregir el error de software de forma remota mediante una actualización over-the-air. Por ello, Samsung recomienda a los afectados acudir directamente a los centros de servicio y esperar la visita de un técnico.

Problemas adicionales antes de las festividades

Este fallo técnico ocurrió justo antes de la celebración tradicional de Chuseok en Corea del Sur. Dado que la población ya había llenado sus refrigeradores con alimentos para las fiestas, la interrupción del sistema de refrigeración supuso un riesgo de pérdidas importantes.

Actualmente, debido al aumento drástico de la carga de trabajo en los centros de servicio, se informó a algunos clientes que el técnico solo podría acudir después de los días festivos. Ante esta emergencia, Samsung Electronics Service anunció que mantendría a sus ingenieros y operadores de guardia.

Por el momento, Samsung no ha revelado cuántos dispositivos han sido afectados ni ha comentado si se pagará una compensación por los productos dañados debido a la actualización. La empresa pidió disculpas públicamente por las molestias ocasionadas.

SamsungSmartThingsBespoke AITecnologíaActualización
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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