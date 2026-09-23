Bruno Guimarães habla sobre su error en el Mundial y la nueva era de la selección brasileña

El centrocampista del Arsenal, Bruno Guimarães, admitió que su penalti fallado en la Copa del Mundo ha dejado una huella psicológica profunda. Durante la concentración en Australia, el jugador destacó que los pentacampeones del mundo inician un nuevo ciclo bajo el mando de Carlo Ancelotti y que el apoyo de la afición es fundamental. Así lo informa Goal.com informa .

Una dolorosa derrota en el Mundial y sus consecuencias

Según Goal.com, la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en las fases eliminatorias del Mundial, marcada por el penalti fallado de Guimarães, provocó la eliminación prematura del equipo. El jugador de 28 años, recientemente traspasado del Newcastle United al Arsenal, no ocultó haber sufrido una fuerte presión psicológica desde aquella noche.

Según Guimarães, no se puede estar preparado para tales situaciones y fue un duro golpe para él. «Es una cicatriz dolorosa que sanará con el tiempo. El fútbol es así, es parte del juego», explicó el centrocampista en una rueda de prensa en Australia.

Lección para el futuro y responsabilidad de liderazgo

Sin embargo, el experimentado jugador ha decidido no ver este fracaso como un obstáculo permanente, sino como un impulso para crecer. Afirmó con firmeza que si tal situación volviera a ocurrir, nunca evitaría lanzar un penalti y estaría dispuesto a asumir la responsabilidad mil veces si fuera necesario.

En un momento en que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti atraviesa grandes cambios, Guimarães se ha convertido en uno de los miembros más experimentados. Señaló que apoyar y dar confianza a los jóvenes talentos como Estevao y Gabriel Bontempo es una de sus principales misiones.

Nueva generación y distribución de roles en la selección

El jugador recuerda que cuando fue convocado por primera vez a la selección nacional en 2020, los veteranos le ayudaron mucho a sentirse cómodo. Ahora, esa misma misión recae sobre él.

«Desde el último Mundial, los que quedamos —yo, Gabriel Magalhães, Vini Jr, Raphinha, Douglas Santos y Marquinhos— estamos cumpliendo un rol diferente, el de líderes. Ahora tenemos chicos de 18, 19 y 20 años en el equipo. Yo mismo me siento como un veterano a su lado», concluyó Bruno Guimarães.