Un padre ayudó a su hija a cumplir su sueño (video)

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Un padre ayudó a su hija a cumplir su sueño (video)

En el desfile del Día de la Independencia celebrado en Ciudad Arce, El Salvador, la ayuda de un padre a su hija captó la atención de muchos. Así lo informó CR Hoy.

El suceso ocurrió el 15 de septiembre, durante los eventos festivos organizados por el 205º aniversario de la Independencia del país. La niña, que tiene dificultades para caminar y mantenerse en pie por sí misma, soñaba con participar en el desfile.

Para hacer realidad el deseo de su hija, su padre estuvo a su lado durante toda la actuación. La sostuvo firmemente por la cintura, ayudándola a moverse y a mantenerse en pie.

Con el apoyo de su padre, la niña continuó su actuación al ritmo de la música durante todo el desfile y completó el evento hasta el final. Las imágenes de ellos durante el desfile se difundieron en las redes sociales, atrayendo la atención de muchos usuarios.

Los medios locales destacaron este hecho como un ejemplo conmovedor del apoyo de los padres hacia sus hijos y el esfuerzo por hacer realidad sus sueños.

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