La fórmula de la «confianza absoluta» en Madrid: Mbappé se ha convertido en el arma principal de Mourinho

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La fórmula de la «confianza absoluta» en Madrid: Mbappé se ha convertido en el arma principal de Mourinho

El Real Madrid, gran gigante de La Liga y del fútbol europeo, ha comenzado la nueva temporada de una manera más compleja y tensa de lo esperado. Durante las primeras siete jornadas bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho, apodado «The Special One», quien regresó al club en el mercado de verano, el «club real» ha sufrido dos derrotas y ha caído al cuarto puesto de la tabla. Los madrileños están actualmente a 6 puntos de su eterno rival, el líder, el FC Barcelona. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad en los resultados colectivos, en el vestuario del Santiago Bernabéu se ha establecido una relación sólida e inviolable entre Mourinho y la estrella del club, Kylian Mbappé entre ellos.

Según un informe especial publicado por la prestigiosa publicación The Touchline , Kylian Mbappé se ha convertido en la figura central absoluta en los esquemas tácticos del entrenador portugués, y la confianza mutua entre ellos se describe como «casi absoluta». El hecho de que Mourinho, conocido por sus dificultades para llevarse bien con las estrellas en situaciones complejas, confíe tanto en Mbappé demuestra que toda la estructura de juego en Madrid se está construyendo alrededor del delantero francés.

¿Cómo reducirá el Real esta gran diferencia de 6 puntos, podrá el tándem Mourinho-Mbappé sacar al Bernabéu de la crisis y podrá la estrella francesa liderar al equipo por sí sola hacia el campeonato?

«Dos derrotas, 6 puntos de diferencia y confianza absoluta»: 5 puntos clave de la situación en Madrid

The Touchline y los hechos más importantes de los entresijos de La Liga:

  • El principal apoyo de Mourinho: José Mourinho considera a Kylian Mbappé como el pilar táctico del equipo y ha surgido una comprensión perfecta entre ellos;

  • Un inicio de temporada difícil: El Real ha perdido 2 veces en las primeras 7 jornadas y ha sufrido pérdidas de puntos inesperadas en la carrera por el título;

  • Un abismo de 6 puntos con el FC Barcelona: El club madrileño ha caído al cuarto puesto de la tabla y está muy por detrás de los líderes catalanes;

  • La táctica alrededor de Mbappé: El entrenador portugués está adaptando todos los vectores de ataque a la velocidad y habilidad personal del delantero francés;

  • La revolución táctica del entrenador: El regreso de Mourinho exige una reconstrucción del equipo y, en esta etapa, solo Mbappé mantiene su nivel alto.

Rendimiento actual del Real Madrid: Análisis de los problemas y el factor Mbappé

Estadísticas de las primeras 7 jornadas de La Liga y comparación de la situación interna:

Indicadores y parámetros

Situación actual y cifras

Comentario y análisis

Entrenador en jefe

José Mourinho

Nombrado en verano, está reconstruyendo la plantilla

Número de partidos jugados

7 jornadas

Fase de inicio de temporada

Derrotas registradas

2 derrotas

Pérdida seria para un club líder

Posición actual

4º puesto

En el top 4, pero lejos del título

Diferencia con el FC Barcelona

-6 puntos

Los catalanes avanzan a un ritmo máximo

Estatus de Mbappé en el equipo

Figura central principal

The Touchline: Confianza «casi absoluta» con el entrenador

Táctica del entrenador

Contraataque y fútbol vertical

Adaptado a la zona de ataque rápido de Mbappé

Experiencia futbolística y análisis táctico: ¿Pueden el tándem Mbappé y Mourinho salvar al Real?

Conclusiones de los comentaristas del fútbol europeo y los insiders españoles:

  • La costumbre de Mourinho de apoyarse en una «estrella única»: A lo largo de su carrera, José Mourinho siempre ha elegido delanteros que se convierten en su «entrenador en el campo» en el vestuario (por ejemplo, Drogba en el Chelsea, Milito en el Inter, Ronaldo en su primera etapa en el Real); actualmente, Mbappé ocupa este estatus y ejecuta todas las instrucciones del entrenador sin cuestionar;

  • Periodo de reconstrucción defensiva: Las 2 derrotas en 7 jornadas de La Liga se deben a que Mourinho está reformando su sistema defensivo; aunque Mbappé aprovecha al máximo sus oportunidades en ataque, las desconexiones entre el mediocampo y la línea defensiva le están costando caro al equipo;

  • El camino para reducir la diferencia de 6 puntos con el FC Barcelona: La Liga apenas comienza; los equipos de Mourinho tradicionalmente alcanzan su punto máximo físico y táctico hacia mediados de otoño; las rachas goleadoras de Mbappé serán decisivas para reducir la distancia antes de «El Clásico»;

  • Equilibrio en el vestuario: La relación sólida entre el entrenador y Mbappé reduce la presión dentro del equipo y ayuda a que otras jóvenes estrellas se sometan al sistema único.

Aunque el inicio de temporada del Real ha sido desafortunado, la alianza Mourinho-Mbappé sigue siendo la garantía principal de que Madrid volverá pronto a la carrera por el título.

¿Crees que el tándem Kylian Mbappé y José Mourinho puede reducir la diferencia de 6 puntos con el FC Barcelona y hacer que el Real sea campeón de La Liga esta temporada? ¿Es el entrenador el culpable de las derrotas del club madrileño en el inicio de temporada o son los errores de la línea defensiva? Deja tus opiniones personales en los comentarios y en el Bernabéu, ¡comparte este interesante análisis con todos los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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