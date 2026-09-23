Los Socceroos se preparan para los partidos contra Brasil

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Los Socceroos se preparan para los partidos contra Brasil

La selección nacional de Australia se ha reunido por primera vez desde su eliminación de la Copa Mundial 2026 y ha comenzado su preparación para dos partidos amistosos contra Brasil. Goal.com informa que el experimentado líder del equipo, Jackson Irvine, ha exigido una mejora constante a los jugadores, mientras que el talento del Sporting CP, Nestori Irankunda, elogió el potencial de la nueva generación. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Los australianos se reunieron por primera vez desde su participación en los octavos de final de la Copa Mundial en julio. Un serio desafío espera al equipo: recibirán al pentacampeón mundial Brasil el viernes en Townsville, y el próximo martes se volverán a enfrentar en el Suncorp Stadium de Brisbane.

Preparación crucial para la próxima Copa Asiática

Esta serie de dos partidos sirve como una preparación importante antes de la Copa Asiática que comenzará en enero en Arabia Saudita. El entrenador y los jugadores buscan continuar con la dinámica positiva de la temporada de verano frente a un rival de clase mundial.

El experimentado centrocampista Jackson Irvine instó a sus compañeros a elevar el nivel de exigencia desde las primeras horas del campo de entrenamiento. Destacó que, aunque la campaña en la Copa Mundial estuvo llena de grandes momentos, el equipo debe progresar sin descanso para tener éxito en la Copa Asiática.

Nuevos talentos y potencial de la selección

Irvine señaló que la incorporación de jugadores jóvenes es una excelente oportunidad para probar la profundidad de la plantilla australiana. Según él, el equipo debe dar un paso adelante.

Por su parte, el extremo Nestori Irankunda expresó su confianza en la joven generación de futbolistas australianos. El jugador de 20 años, recientemente transferido del Watford al Sporting CP de Portugal, tiene como objetivo consolidar su lugar en la selección nacional.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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