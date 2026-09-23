Presentación del Xiaomi 18 Pro Max: el primer smartphone del mundo con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Xiaomi ha presentado oficialmente su nuevo buque insignia en el mercado móvil: el smartphone Xiaomi 18 Pro Max. Según ixbt.com, este dispositivo es el primero en la industria móvil en estar equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de 2 nm, además de un sistema de cámara doble con sensores de 200 MP creado en colaboración con Leica. Este flagship destaca por integrar tecnologías avanzadas y un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades de pantalla y sistema de privacidad

El smartphone cuenta con una pantalla de bordes ultra delgados de solo 0,99 mm, con un panel SuperPixel 2.0 basado en material M11. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 4000 nits, además de soportar el espacio de color BT.2020 y una frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Una de las características clave del sistema de pantalla es el sistema de protección de datos personales a nivel de hardware.

Esta función de privacidad se puede activar para todo el smartphone o para aplicaciones individuales. El sistema es capaz de ocultar el contenido de notificaciones, ventanas emergentes y el menú multitarea, controlando las áreas confidenciales a nivel de píxel. Los ajustes de privacidad se pueden gestionar a través de Super Xiao Ai, y se incluye un botón AI personalizable para una activación rápida.

Rendimiento y sistema de refrigeración

El dispositivo está basado en el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con tecnología de 2 nm. La frecuencia del procesador alcanza los 5 GHz, un récord para las plataformas móviles de Qualcomm. Para garantizar un funcionamiento estable, Xiaomi ha añadido un sistema de refrigeración con una cámara de vapor anular actualizada. Según la empresa, el smartphone es capaz de mantener la tasa de fotogramas máxima durante una hora incluso en juegos exigentes.

En cuanto a la energía, se utiliza una batería de silicio-carbono Jinshajiang con una capacidad de 8500 mAh. El dispositivo también está equipado con un motor de vibración mejorado, tres altavoces y un módulo UWB para la localización precisa de dispositivos compatibles. El cuerpo cuenta con protección contra agua y polvo según los estándares IP66, IP68 e IP69.

Cámaras Leica y pantalla secundaria

El módulo principal de la cámara está equipado con un sensor de 200 MP de 1/1,28 pulgadas con un rango dinámico ampliado. El módulo periscópico utiliza otro sensor de 200 MP de 1/1,56 pulgadas, que admite telemacrofotografía a una distancia de 12 cm. La tercera cámara es un sensor ultra gran angular de 50 MP, y todos los módulos han sido desarrollados con la participación de Leica.

La pantalla secundaria situada en el panel trasero ahora admite más de 100 aplicaciones, tarjetas de información, notificaciones y minijuegos. Con la ayuda de la inteligencia artificial, es posible crear fondos de juego personalizados y diseñar pequeñas aplicaciones personales. El precio del flagship Xiaomi 18 Pro Max es de 1045 USD.