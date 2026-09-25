Hallan rastros de una ciudad perdida en el fondo del mar

En el Reino Unido, en las costas del condado de Norfolk, buzos han explorado los restos de Shipden, un asentamiento medieval que quedó sumergido hace casi 700 años.

Cerca de la ciudad de Cromer, se identificaron, fotografiaron y cartografiaron los restos de 25 estructuras artificiales en el lecho marino. Entre los hallazgos hay estructuras tipo muro hechas de sílex, construcciones de piedra y otros bloques tallados. A pesar de haber estado bajo el agua durante siglos, algunas estructuras se conservan parcialmente.

Los investigadores aún no han determinado la función exacta de estas estructuras. Se especula que podrían ser defensas costeras o estar relacionadas con un muelle cuya construcción estaba prevista en el siglo XIV. Estas versiones aún no se consideran conclusiones definitivas.

Shipden fue registrado en el «Domesday Book» de 1086. En aquella época, se sabía que el asentamiento tenía 117 habitantes, un puerto y dos iglesias. Posteriormente, debido a la erosión costera y las tormentas, el asentamiento fue gradualmente engullido por el mar.

Curiosamente, los buzos aún no han podido localizar los restos de la iglesia mencionada en las leyendas locales. Los investigadores continúan comparando los hallazgos con documentos históricos para determinar la ubicación real y el destino de Shipden.