Gianluigi Donnarumma: El dolor por perderse el Mundial sigue siendo inmenso

El portero de la selección italiana, Gianluigi Donnarumma, habló sobre la profunda depresión que siguió a la incapacidad del equipo para clasificarse para la Copa Mundial de 2026. Según Goal.com, quedar fuera del Mundial fue un golpe doloroso para los cuatro veces campeones del mundo, y los jugadores aún evitan discutir este tema entre ellos. Así lo informa Goal.com .

Recordemos que los Azzurri fueron derrotados en la tanda de penaltis en la final de los play-offs contra Bosnia y Herzegovina. La tarjeta roja recibida por Alessandro Bastoni al principio del encuentro, dejando al equipo con un hombre menos, intensificó el impacto de esta dolorosa derrota. Como resultado, Italia se perdió la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva en su historia.

Sanar las heridas y el regreso de Roberto Mancini

En una entrevista con Sky Sport Italia, Donnarumma admitió que dentro del equipo casi no se ha hablado de las razones de este fracaso., dijo el portero.

Tras la salida de Luciano Spalletti y Gennaro Gattuso, Roberto Mancini ha regresado como entrenador de la selección italiana. Bajo la dirección del experimentado técnico, el equipo se prepara ahora para los partidos de la Liga de Naciones. Los italianos se enfrentarán en el grupo A1 a Bélgica, Francia y a la selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella.

Mirando al futuro y jóvenes talentos

Donnarumma expresó su confianza en que, bajo el mando del nuevo entrenador, habrá cambios positivos en el estilo de juego del equipo. Según él, los jugadores aspiran a mostrar un fútbol activo, agresivo y con control total del juego. Tras aprender las lecciones de la Euro 2024, el equipo tiene la intención de recuperar la confianza de los aficionados.

Para inyectar sangre nueva a un equipo que atraviesa un periodo difícil, se están incorporando jóvenes futbolistas. En particular, el centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, ha causado una gran impresión en el portero. Donnarumma destacó que los jugadores experimentados apoyarán a los jóvenes en los momentos difíciles, convirtiéndose en el pilar fundamental para construir el futuro de la selección.