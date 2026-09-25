Las versiones globales del Xiaomi 18 Pro tendrán baterías más pequeñas

Xiaomi planea utilizar baterías de menor capacidad para las versiones internacionales de sus futuros buques insignia, los smartphones Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. Según el informe de ixbt.com, estos cambios muestran una diferencia significativa en comparación con los modelos destinados al mercado interno, lo que está generando debates entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El conocido insider e investigador Kacper Skrzypek descubrió diferencias en la capacidad de la batería entre los modelos globales y locales al analizar el código del sistema operativo HyperOS. Según él, los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max destinados al mercado interno chino estarán equipados con enormes baterías de 7000 y 8500 mAh respectivamente. Sin embargo, los dispositivos ofrecidos a los compradores internacionales tendrán una reserva de energía algo más modesta.

¿Cómo serán las versiones globales?

Basándose en los datos de los códigos de HyperOS, el modelo global Xiaomi 18 Pro, con el número 2609BPN61G, recibirá una batería de 6000 mAh. Se espera que la versión internacional del modelo tope de gama, el Xiaomi 18 Pro Max (con el número 2611FPNFAG), esté equipada con una batería de 7050 mAh. Esto es considerablemente menor que la cifra de 8500 mAh en China.

A pesar de ello, los modelos globales no se quedan sin capacidades de carga rápida. Según la información preliminar, los dispositivos destinados al mercado internacional seguirán admitiendo una potencia de carga por cable de 90–100 W. Esto permitirá a los usuarios cargar la batería rápidamente a pesar de su capacidad reducida.

Una práctica habitual en Xiaomi

Cabe señalar que no es la primera vez que Xiaomi diferencia la capacidad de la batería entre las versiones china y global. El modelo Xiaomi 17, presentado anteriormente, contaba con una batería de 7000 mAh en China, mientras que su versión global estaba limitada a 6330 mAh. Del mismo modo, el buque insignia Xiaomi 17 Ultra se comercializó con una batería de 6000 mAh en lugar de 6800 mAh fuera del país.

Por el momento, los funcionarios de Xiaomi no han dado una explicación clara sobre las razones de esta política. Según los expertos, esta decisión podría deberse a la logística internacional y a los estrictos requisitos de seguridad internacional para el transporte aéreo y terrestre de baterías de iones de litio.

Aunque la compañía ya ha confirmado el lanzamiento internacional de la serie Xiaomi 18, la fecha de lanzamiento, los precios exactos y los países de venta siguen siendo confidenciales. Se espera que la presentación oficial de estos buques insignia se anuncie en los próximos meses para los usuarios globales.