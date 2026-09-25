Un gorila de 21 años llevado al parque Disney se sometió a un examen médico

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Un gorila de 21 años llevado al parque Disney se sometió a un examen médico

Un gorila de 21 años llamado Bakari fue trasladado al parque temático Disney's Animal Kingdom en Florida, Estados Unidos. Se espera que sea el nuevo líder de la familia de gorilas del parque, según informó el Disney Parks Blog.

Bakari se sometió a su primer examen médico de rutina en el hospital veterinario de la zona Conservation Station del parque. Durante la revisión, se le examinaron los dientes, se le realizó una radiografía de cráneo y una tomografía computarizada.

Durante el examen, el gorila estuvo sedado y el personal veterinario revisó su estado en detalle. Parte del procedimiento fue visible para los visitantes a través de una ventana especial.

Bakari llegó a Disney's Animal Kingdom en julio de 2026. Anteriormente vivía en el zoológico de San Luis. Se espera que en el parque Bakari reemplace al anterior espalda plateada, Gino, y lidere el grupo familiar.

Un equipo de personal médico examina al gorila en la mesa de operaciones.
BakariDisney's Animal KingdomZoológico de San LuisFloridaGorila
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