En un momento en que la tensión geopolítica mundial y la carrera armamentista alcanzan un nuevo pico, Estados Unidos ha probado en la práctica su arma estratégica más moderna creada tras casi cuarenta años de pausa. Según datos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de EE. UU., Washington ha probado una nueva generación W93 de ojiva termonuclear, completando con éxito la primera prueba de vuelo de su carcasa. El vuelo de prueba se realizó con la ayuda de un cohete de sondeo meteorológico Atrax, con el objetivo de medir la carga aerodinámica que recibe la cubierta de la ojiva al entrar en las capas densas de la atmósfera.

Los indicadores científico-técnicos obtenidos se utilizarán en los Laboratorios Nacionales Sandia para diseñar los componentes no nucleares de alta precisión de la ojiva W93. Cabe destacar que la W93 es la primera ojiva termonuclear desarrollada desde cero por EE. UU. en casi 40 años. Este programa clasificado se lleva a cabo intensamente en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, desde mayo de 2022. Esta arma temible, que entrará en producción en serie a mediados de la década de 2030, está destinada a equipar los misiles balísticos intercontinentales de los submarinos nucleares estratégicos de nueva generación de clase «Columbia» de la Marina de los EE. UU.

¿Cómo cambiará esta prueba de Washington la doctrina de disuasión nuclear, cómo responderán Rusia y China a este paso y qué fuerza representará la flota submarina estratégica de la década de 2030?

«40 años de pausa, prueba Atrax y buques Columbia»: 5 puntos clave del proyecto W93

Hechos más importantes sobre la modernización del arsenal nuclear de EE. UU.:

La primera nueva ojiva termonuclear en 40 años: La ojiva W93 es la primera arma termonuclear creada desde cero en EE. UU. en las últimas cuatro décadas, sin modernizar ojivas antiguas;

Prueba de vuelo en el cohete Atrax: Las pruebas se realizaron para determinar cómo resiste la carcasa de la ojiva la presión extrema y la carga aerodinámica al entrar en la atmósfera;

Centros Sandia y Los Álamos: El diseño se lleva a cabo en el laboratorio de Los Álamos desde 2022, mientras que el centro Sandia crea los mecanismos no nucleares de la ojiva;

Producción en serie a mediados de la década de 2030: La entrega masiva de ojivas al ejército está programada para comenzar a mediados de la década de 2030;

Submarinos de clase «Columbia»: Las ojivas W93 se instalarán en los misiles balísticos intercontinentales de los submarinos estratégicos más modernos que navegan sigilosamente en el fondo del océano.

Programa de armamento nuclear de EE. UU.: Clasificación de la ojiva termonuclear W93

Comparativa del proyecto de la nueva ojiva y sus características técnico-estratégicas:

Indicadores y parámetros Detalles de la ojiva termonuclear W93 Tipo y categoría de arma Ojiva termonuclear estratégica de nueva generación Importancia histórica La primera nueva ojiva nuclear creada en EE. UU. en casi 40 años Prueba de vuelo realizada Se probó la carga aerodinámica de la carcasa mediante el cohete de sondeo Atrax Centros de desarrollo Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo México) y centro Sandia Inicio del programa En curso intensivo desde mayo de 2022 Plazo de producción en serie Mediados de la década de 2030 Plataforma de transporte principal Submarinos nucleares estratégicos de última generación de clase «Columbia» (ICBM)

Estrategia militar y experiencia en seguridad nuclear: ¿Por qué este evento agrava la situación global?

Conclusiones de expertos en seguridad internacional y analistas militares:

Renovación del pilar marítimo de la «tríada nuclear»: En la doctrina de defensa estadounidense, los submarinos se consideran el medio de ataque más seguro y sigiloso; la creación de la W93, en sustitución de los sistemas Trident heredados de la Guerra Fría y las obsoletas ojivas W76/W88, busca garantizar la supremacía nuclear en el mar hasta la segunda mitad del siglo XXI;

El problema de la hipersónica al entrar en la atmósfera: La prueba de la cubierta de la ojiva mediante el cohete Atrax garantiza que la ojiva resistirá el calor y la presión máximos para penetrar los sistemas de defensa aérea y antimisiles (PRO) adversarios;

Declive de los acuerdos nucleares internacionales: En un contexto donde los acuerdos New START están prácticamente suspendidos, la entrada de Washington en las pruebas de una nueva ojiva termonuclear incita a Moscú y Pekín a completar rápidamente sus arsenales nucleares con armas de nueva generación;

Atractivo de los buques «Columbia»: Las ojivas W93 Reino Unidotambién podrían ser compatibles con los submarinos nucleares de nueva generación «Dreadnought», lo que fortalecería aún más la alianza estratégica marítima entre Washington y Londres.

Esta prueba estadounidense confirma que el período de pausas técnicas en la carrera armamentista ha terminado y que las superpotencias han entrado en una nueva era nuclear.

¿En qué medida cree usted que la creación y prueba de la nueva ojiva termonuclear W93 por parte de EE. UU. tras casi 40 años de pausa aumenta el riesgo de una nueva guerra nuclear en el mundo? ¿Cuáles cree que serán las medidas de respuesta de Rusia y China? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis crucial sobre el destino de la seguridad mundial con todos sus amigos!