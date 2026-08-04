Una mesa de billar sin agujeros, popular en Vietnam, despierta interés en redes

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Una mesa de billar sin agujeros, popular en Vietnam, despierta interés en redes

Los videos de una mesa de billar sin agujeros despertaron el interés de muchas personas en las redes sociales. Este juego se llama billar de carambola, más concretamente billar a tres bandas.

No tiene agujeros para introducir las bolas, como en el billar tradicional. En el juego se utilizan tres bolas: blanca, amarilla y roja. El jugador debe golpear las otras dos bolas con la suya.

Sin embargo, para que el golpe sea válido, la bola debe tocar al menos tres veces las bandas de la mesa antes de llegar a las bolas rivales o entre ambos contactos. Por eso, el billar de carambola exige cálculos precisos, elegir bien el ángulo y controlar la fuerza del golpe.

Este deporte es especialmente popular en Vietnam. Tras la difusión de estos videos en las redes sociales, muchas personas están interesándose por las reglas del billar sin agujeros.

Vietnam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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