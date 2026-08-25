Se otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacido

El gobierno de Singapur ha anunciado un nuevo paquete de medidas destinado a incentivar a las familias a tener hijos, debido a la constante disminución de la tasa de natalidad en el país. Bajo el nuevo programa, se proporcionará una ayuda financiera de unos 70 000 dólares de Singapur, es decir, aproximadamente 55 000 dólares estadounidenses, por cada niño hasta que cumpla 17 años. Así lo informó el Financial Times.

Según el nuevo paquete, 10 000 dólares de Singapur se entregarán al nacer el niño. Una cantidad equivalente se destinará a su educación posterior. El resto se pagará gradualmente en diferentes etapas a medida que el niño crezca.

Con este enfoque, el gobierno pretende brindar a las familias un apoyo económico a largo plazo, no solo en el período inicial tras el nacimiento, sino también durante el proceso de crianza y formación hasta la edad adulta.

Además, se ampliarán los pagos durante el permiso parental para familias numerosas. Se planea que una mayor parte de los costos que recaen sobre los empleadores sea cubierta por el Estado. También se prevé ampliar las oportunidades para que las familias con hijos adquieran su primera vivienda bajo un programa preferencial.

Se señala que la tasa de natalidad en Singapur alcanzó un mínimo histórico el año pasado. El número de hijos por mujer fue de 0,87. En 2024, esta cifra era de 0,97.

Los demógrafos destacan que, para mantener la población naturalmente estable, sin contar la migración, la tasa de natalidad debe ser de aproximadamente 2,1. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los problemas demográficos graves que enfrenta Singapur.

Según los criterios de la ONU, si más del 21 % de la población tiene 65 años o más, el país se considera una «sociedad superenvejecida». Se espera que Singapur alcance esta etapa este año.

Al mismo tiempo, el Primer Ministro Lawrence Wong ha declarado que, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, es poco probable que la tasa de natalidad alcance el nivel necesario para mantener la población naturalmente estable.

Él enfatizó que si el país dependiera solo de los nacimientos para el crecimiento demográfico, el número de ciudadanos singapurenses disminuiría, la población envejecería más rápido y la proporción de jóvenes que deben mantener a la generación mayor se reduciría.

Por ello, el gobierno de Singapur también pretende continuar con su política de inmigración para asegurar el crecimiento poblacional. Sin embargo, se ha subrayado que los recién llegados serán aceptados a un ritmo controlado y estable, y que los singapurenses seguirán constituyendo la parte principal de la población del país.