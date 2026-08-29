Una joven de 20 años fue atacada por un perro que conocía desde hace años

Samantha Redding, una joven escocesa de 20 años, sufrió heridas graves tras ser atacada por sorpresa por un perro al que conocía desde hace años. Ahora, la joven podría tener que someterse a cirugías durante varios años. Ella espera recuperar su apariencia anterior tras los tratamientos.

Samantha vive en Falkirk. Conocía desde pequeña al enorme perro, una mezcla de mastín español y akita, que la atacó. El perro pertenecía al padre de su amigo y Samantha nunca lo había visto mostrarse agresivo.

En enero, Samantha fue a casa del padre de su amigo para recogerlo. Sin embargo, apenas diez minutos después de estar allí, el perro se lanzó repentinamente sobre su rostro.

Samantha dijo que no recuerda gran parte del incidente. En su memoria solo queda el perro acercándose, ladrando y luego un dolor intenso.

«Fui a casa del padre de mi amigo para recogerlo, pero él ya se había ido a esperarme a mi casa. Estuve en la casa unos 10 minutos y me estaba preparando para irme. Cuando me incliné para recoger mi bolso, el perro se lanzó de repente a mi cara», dijo Samantha.

«Casi no recuerdo lo que pasó en ese momento. Solo recuerdo los ladridos del perro y luego un dolor muy fuerte. Escuché a la gente gritar. Ni siquiera recuerdo cómo lograron separar al perro de mí», dijo.

Después del incidente, Samantha salió de la casa cubriéndose la cara con las manos y fue trasladada al hospital. Cuando llamó a sus padres desde el coche, al principio no creyeron que la situación fuera grave.

«Llamé a mi madre y a mi padre por teléfono. Pensaron que estaba bromeando. Luego hice una videollamada y dijeron: “Nos vemos en urgencias”. En ese momento no sentía mucho dolor, quizás fue por el efecto del shock», dijo Samantha.

Su madre rompió a llorar al verla en el hospital. Fue entonces cuando Samantha comprendió la gravedad de sus heridas.

Los médicos le dijeron que necesitaría al menos tres o cuatro operaciones antes de comenzar la cirugía reconstructiva. Al principio, recibió antibióticos por vía intravenosa.

En las intervenciones posteriores, se utilizó piel de su brazo para reparar la zona dañada de su rostro. Para cubrir la zona del brazo, se tomó piel de su pierna. También se extrajeron vasos sanguíneos de su brazo para asegurar el riego sanguíneo a la piel injertada en su rostro.

Debido a la operación, que estaba prevista para durar casi 10 horas, a Samantha le realizaron una traqueotomía y fue observada en la unidad de cuidados intensivos.

Samantha estuvo cinco semanas en el hospital y ya ha pasado por cuatro operaciones. Tras la siguiente intervención, podrían ser necesarias al menos dos más. Las operaciones se realizan con un intervalo de unas ocho semanas para proteger la circulación sanguínea en la zona del injerto.

El ataque dejó extensas cicatrices en su rostro y cuello. También han quedado marcas donde se extrajo piel de su brazo y pierna. Debido a la traqueotomía, también tiene una cicatriz en la garganta. Debido al daño nervioso, también han surgido problemas en sus encías y dientes.

En la próxima operación, los médicos planean reconstruir su labio y reducir el exceso de tejido.

Sin embargo, el incidente ha afectado no solo la apariencia de Samantha, sino toda su vida.

«Esos diez minutos afectaron toda mi vida. No vi a mis hermanos pequeños durante cinco semanas porque me preocupaba asustarlos. Mi familia me ayudó mucho, pero sentía que ellos también tenían miedo», dijo.

La empresa Tesco, donde trabaja Samantha, también la ha apoyado. Le han concedido un año de excedencia y le garantizan la conservación de su puesto de trabajo.

«Creo que la parte más difícil es pasar por todas las operaciones. Poco a poco me voy acostumbrando a mi apariencia y recuperando la confianza en mí misma. Luego llega la siguiente operación y todo vuelve a cambiar», dijo Samantha.

Actualmente recibe terapia psicológica regular debido a la ansiedad y el estrés postraumático que surgieron tras el ataque. A veces, los recuerdos relacionados con el suceso vuelven a su mente.

«Cuando me miro al espejo, no me gusto. Por ahora, todas las heridas están suturadas y la piel injertada está sanando bien. Pero mi labio aún no se ha recuperado por completo», dijo.

A pesar de ello, Samantha intenta confiar en el proceso de curación.

«A veces parece que nada cambia. Pero puedo ver la diferencia desde enero hasta ahora. Quiero volver a verme como antes. Espero que los médicos y especialistas me ayuden a sentirme yo misma otra vez», dijo.

Actualmente, el perro que realizó el ataque se encuentra bajo control policial en una perrera especializada en Dundee.

Samantha está recaudando fondos para sus próximos tratamientos y para tratar las cicatrices que dejó el ataque.