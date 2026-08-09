Rescate sin precedentes en la Antártida a −43 °C

Especialistas australianos en aviación llevaron a cabo una operación extremadamente compleja para rescatar a un miembro de una expedición estadounidense en las duras condiciones invernales de la Antártida. La misión de rescate se realizó en completa oscuridad y con temperaturas de hasta −43 °C.

La compañía Skytraders informó de que la inusual operación comenzó el pasado viernes, después de recibir una solicitud urgente de evacuación médica desde la estación estadounidense de McMurdo.

El vuelo se retrasó inicialmente debido a las condiciones meteorológicas. Aun así, la tripulación consiguió aterrizar posteriormente un Airbus A319 en condiciones extremas. En ese momento, la temperatura del aire rondaba los −43 °C (−45,4 °F).

El paciente fue subido de forma segura al avión Snowbird 1 y trasladado a Christchurch, Nueva Zelanda. Allí recibió la atención médica necesaria. Según se informó, su estado es bueno y se está recuperando.

La operación se realizó por primera vez en julio

La capitana Louise Robertson, una de las cuatro pilotos que participaron en el vuelo, declaró a la BBC que la misión había sido una de las operaciones más complejas de la historia de Skytraders.

Según explicó, fue el primer vuelo realizado en julio y en completa oscuridad .

«Completamos la operación el 31 de julio. La primera luz similar a la del sol no debía aparecer hasta el 1 de agosto, y en una cantidad muy pequeña», afirmó Robertson.

Curiosamente, su esposo desde hace 18 años, Rod Robertson, también participó en la misión y fue él mismo quien aterrizó el avión en la estación de investigación estadounidense situada en la isla de Ross.

«Él estaba en el asiento izquierdo y yo en el derecho», dijo Louise Robertson.

Señaló que, durante sus siete años en Skytraders y sus 25 años de experiencia como piloto en total, era la primera vez que participaba en una operación tan compleja.

Preparar el avión requirió 24 horas

La solicitud de evacuación llegó a Skytraders el miércoles. Fue enviada por el Programa Antártico de Estados Unidos a través de la División Antártica Australiana.

Para llevar a cabo la operación, el avión tuvo que ser equipado especialmente. Un equipo de ingenieros y diseñadores instaló una camilla especial en la parte trasera del aparato para sacar al paciente.

Los trabajos para preparar el avión duraron 24 horas . Después, la tripulación tuvo que esperar otras 12 horas hasta que el tiempo fuera adecuado para volar.

«La ventana de tiempo para volar a la Antártida era muy estrecha. El primer día previsto comenzó una tormenta de nieve y la operación tuvo que detenerse», explicó Robertson.

La fuerte tormenta también impidió que el personal de la estación llegara a la pista compactada por la nieve. Nivelar y preparar la pista donde aterrizaría el avión requirió por sí solo seis horas .

Finalmente, el avión salió de Hobart el viernes por la mañana.

Una pista preparada con −45 °C

Según Robertson, a pesar de las condiciones extremas, el personal de tierra realizó un trabajo extraordinario al preparar para el avión una pista de aterrizaje de 3 kilómetros de longitud .

En ese momento, la temperatura del aire rondaba los −45 °C y también soplaban fuertes vientos.

La tripulación del avión permaneció en el aeródromo Phoenix apenas una hora . Tras recoger al paciente, volvió a despegar rumbo a Christchurch.

El capitán Al Wallack, otro de los pilotos que participaron en la misión, destacó que el éxito de la operación se debió a una amplia experiencia profesional y una preparación minuciosa. Según explicó, cada miembro del equipo, desde la tripulación de vuelo hasta los meteorólogos, planificadores operativos, trabajadores de la pista y especialistas médicos, cumplió su tarea con precisión.

«Cada misión en la Antártida exige una precisión absoluta. En invierno, la complejidad aumenta aún más. Las condiciones a las que nos enfrentamos se acercaban a los límites de las capacidades incluso de los aviones más especializados», afirmó.

Emma Campbell, directora de la División Antártica Australiana, también señaló que la operación demostró claramente la capacidad de los especialistas y las posibilidades de cooperación que sostienen los programas internacionales en la Antártida.

Como referencia, la compañía Skytraders también realizó una operación similar en marzo de 2020 . En aquella ocasión, también se solicitó ayuda para evacuar a un miembro del Programa Antártico de Estados Unidos desde la estación de McMurdo. Sin embargo, durante esa misión la temperatura era relativamente más suave: −30 °C bo‘lgan.