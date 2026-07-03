Tradición de 230 años: alcalde mexicano se casó con un cocodrilo

En San Pedro Huehuéla, México, se llevó a cabo una vez más una tradición insólita que perdura desde hace 230 años. Como parte de la ceremonia, el alcalde de la ciudad, Víctor Hugo Sosa, se comprometió con una «pequeña princesa», una cocodrilo hembra, según informó el diario Jornada.

Según las leyendas locales, este ritual simboliza la armonía entre la naturaleza y el ser humano. Además, se cree que el matrimonio simbólico del alcalde con el cocodrilo trae suerte, abundancia y una temporada próspera para los pescadores. Por ello, esta costumbre se celebra solemnemente cada año.

Antes de la ceremonia, el cocodrilo pasó por un ritual religioso especial y fue vestido con un traje de novia blanco. Por razones de seguridad, sus mandíbulas fueron atadas temporalmente. Luego, el cocodrilo desfiló por las calles al ritmo de música festiva para el matrimonio simbólico con el alcalde.

El evento atrajo a cientos de residentes locales y turistas. Con coloridos trajes nacionales, bailes y un ambiente de fiesta popular, la ceremonia volvió a captar la atención pública como una de las tradiciones más curiosas y singulares de México.