Establece un récord al beber 4 litros de refresco en 30 segundos (video)

El YouTuber y rapero estadounidense Erik Lamaze, conocido por sus récords de consumo de comida y bebida, ha vuelto a entrar en el Libro Guinness de los Récords con un logro inusual.

Esta vez, logró beber 4 litros de refresco en solo 29,64 segundos. De esta manera, Erik Lamaze estableció un nuevo récord mundial como la persona que más rápido ha consumido este tipo de bebida.

El proceso del récord fue registrado bajo la supervisión de expertos. Una vez validado el resultado, se le entregó a Erik Lamaze el certificado del récord Guinness.

El video del récord se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Mientras algunos usuarios quedaron asombrados por su velocidad, otros advirtieron que intentar repetir este récord en casa podría ser peligroso para la salud.

Erik Lamaze ya había establecido anteriormente varios récords inusuales de consumo, pero este resultado se registra como uno de sus logros más destacados.