Presentación de teleobjetivos compactos para smartphones Honor

Honor ha presentado dos nuevos teleconvertidores externos diseñados para sus smartphones insignia. Según ixbt.com, estos dispositivos amplían significativamente las capacidades fotográficas de los modelos Magic 9 y Magic 9 Pro Max, ofreciendo a los entusiastas de la fotografía móvil una función de zoom de nivel profesional. Así lo informa Ixbt.com informa .

El primer dispositivo de la gama, llamado G200, cuenta con una distancia focal de 200 mm. Este accesorio es totalmente compatible con ambos modelos de smartphone presentados y resulta ideal para retratos, primeros planos y otras escenas que requieran un zoom adicional.

El modelo G200 y sus capacidades

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el modelo G200 tiene un cuerpo compacto con una longitud de solo 81 mm y un peso de aproximadamente 88 g. Según ixbt.com, por sus dimensiones, este accesorio puede compararse fácilmente con un lápiz labial.

Por ello, los usuarios pueden llevarlo siempre consigo como un complemento ligero y cómodo para su smartphone, sin añadir peso a su equipo fotográfico habitual.

Honor G500 y la fotografía de larga distancia

El teleconvertidor Honor G500 se presentó como una solución más potente para largas distancias. Este dispositivo multiplica por 5,88 las capacidades de la cámara principal de 85 mm del smartphone Magic 9 Pro Max.

Como resultado, los usuarios obtienen una distancia focal equivalente a 500 mm. Según las cifras anunciadas, este sistema de soporte permite disparar a una distancia focal de hasta 14 000 mm.

Este accesorio avanzado está destinado principalmente a fotógrafos profesionales y aficionados que disfrutan capturando conciertos, grandes eventos deportivos y la vida silvestre.