La nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historia

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La nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historia

Se ha escrito una nueva página en la historia de la astronáutica: el cohete superpesado Starship de SpaceX ha superado un hito crucial en su último vuelo de prueba. Según ixbt.com, la nave espacial Starship S41 logró alcanzar la órbita por primera vez, a pesar de un fallo en los motores. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Esta prueba representa el decimocuarto vuelo consecutivo para SpaceX. El objetivo principal de los expertos era colocar la nave en una trayectoria orbital. Aunque se observaron dificultades técnicas y fallos en los motores durante el vuelo, el equipo de ingenieros logró el resultado esperado.

Pruebas técnicas durante el vuelo

En la fase inicial del vuelo, uno de los motores Raptor del propulsor superpesado Super Heavy falló. Sin embargo, esto no impidió la separación exitosa de las etapas ni el amerizaje suave del propulsor. Posteriormente, el propulsor explotó según lo previsto, lo cual se considera un procedimiento normal según el programa de pruebas.

Poco después, un motor de vacío de la nave Starship también se detuvo. A pesar de ello, unos 25 minutos después del despegue, los expertos de SpaceX realizaron un segundo impulso y la nave alcanzó con éxito la órbita planificada.

Pasos futuros

Actualmente, el vuelo de la nave espacial Starship S41 continúa. Según la información de la fuente, la nave se desplaza a una altitud de unos 275 kilómetros y a una velocidad superior a los 26 000 km/h.

Esta exitosa prueba es un paso importante en los planes de la humanidad para la futura exploración espacial y los viajes a otros planetas. Los ingenieros de SpaceX analizarán los datos obtenidos para hacer que los futuros vuelos sean aún más seguros y eficientes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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