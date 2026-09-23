Durante los debates políticos organizados por el prestigioso Atlantic Council en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, se escucharon declaraciones impactantes que sacudieron la geopolítica de Oriente Medio. Según la información difundida por «Anadolu Aynasi», el presidente sirio Ahmad ash-Sharaa acusó abiertamente a Tel Aviv de realizar ataques aéreos sistemáticos contra la infraestructura estratégica y estatal del país: «¡Incluso el palacio presidencial ha sido blanco de ataques israelíes en dos ocasiones! Israel bombardea nuestros aeropuertos sin cesar. ¿Acaso esto garantiza la seguridad de los ciudadanos israelíes? Miren nuestras relaciones con EE. UU., el Reino Unido y el Líbano: se están desarrollando con éxito. Considero que el problema no está en Siria, sino precisamente en Israel».

El líder sirio también reveló que se llevaron a cabo negociaciones secretas directas con Israel durante un año y que, cuando el acuerdo estaba al 90 % de su formación, Israel se retiró inesperadamente. La condición de Damasco es firme: los Altos del Golán, reconocidos por la ONU como territorio sirio, no pueden ser objeto de ninguna negociación y, para una paz duradera, el ejército israelí debe regresar a la línea fronteriza de 1974. Ash-Sharaa, recordando su conversación en la Casa Blanca con Donald Trump , ironizó: «¿Por qué no le dan Nueva Jersey a Israel? Ustedes no tienen los Altos del Golán para dar, y Nueva Jersey es suyo (de todos modos, los demócratas de allí no votan por usted)», reveló.

Como una de las sensaciones históricas, ash-Sharaa anunció el inicio de la limpieza de Siria de todas las bases militares extranjeras: los cerca de 170 bases y puntos militares rusos en el país se están reduciendo para convertirse solo en 2 centros de entrenamiento para el ejército sirio, mientras que las bases turcas están siendo transferidas a un estatus legal estricto aprobado por el parlamento. Además, Siria está iniciando un enorme proyecto de oleoducto estratégico para transportar petróleo iraquí a los puertos sirios con el fin de evitar el estrecho de Ormuz.

¿Podrá esta posición firme e independiente de Damasco detener los ataques aéreos israelíes, podrá Siria convertirse en un centro independiente de la región durante el período de transición de 5 años, y cómo cambiará la retirada de las bases extranjeras el equilibrio de poder?

«Palacio bombardeado, broma sobre Nueva Jersey y cierre de 170 bases»: 5 puntos clave de la negociación

Los hechos más sorprendentes del discurso de Ahmad ash-Sharaa en Nueva York:

Dos ataques al palacio presidencial: La fuerza aérea israelí ha realizado dos ataques aéreos directos contra la residencia presidencial en Damasco;

El fracaso de un acuerdo al 90 %: Israel y Siria mantuvieron negociaciones de paz directas durante un año, pero en el último momento, Tel Aviv impuso nuevas condiciones y rompió el acuerdo;

Los Altos del Golán no se discuten: El líder sirio declaró que los Altos del Golán son tierra siria reconocida por la ONU y que solo habrá paz duradera después de que las tropas israelíes regresen a la frontera de 1974;

Las bases rusas y turcas se están reduciendo: Cerca de 170 puntos militares rusos se redujeron al nivel de solo 2 centros de entrenamiento; las bases turcas están recibiendo estatus legal con el consentimiento del Consejo Popular;

Oleoducto que evita el estrecho de Ormuz: Se anunció un nuevo proyecto de tránsito estratégico para llevar petróleo iraquí de forma segura al mercado mundial a través de los puertos sirios.

La nueva doctrina geopolítica de Siria: Comparación de relaciones y seguridad

Parámetros de la nueva política exterior e interna anunciados por Ahmad ash-Sharaa:

Direcciones y temas Situación anterior y problemas Nueva dirección política anunciada por Ahmad ash-Sharaa Relación con Israel Estado de guerra permanente e incertidumbre Negociaciones de un año; condición: retorno de las tropas a la línea de 1974 Estatus de los Altos del Golán Intento de anexión por parte de Israel Territorio inseparable de Siria, cuestión de soberanía absolutamente no negociable Presencia militar rusa Cerca de 170 bases y puntos en todo el país Reducido a solo 2 centros (serán bases de entrenamiento para el ejército sirio) Fuerzas militares turcas Presencia militar incontrolada en el noroeste Se están reduciendo y transfiriendo a un estatus legal bajo control del Consejo Popular Energía y economía Bloqueo e infraestructura destruida Nuevo oleoducto que evita el estrecho de Ormuz para llevar petróleo iraquí al Mediterráneo Gestión política interna Dictadura bajo el monopolio de una sola persona Período de transición de 5 años, estado de derecho y reconocimiento de los kurdos como plenamente iguales

Experticia político-militar y geopolítica: ¿Por qué estas declaraciones marcan un gran punto de inflexión?

Conclusiones de analistas de Oriente Medio y expertos en seguridad internacional:

Entendimiento total de Damasco con Occidente: El discurso de Ash-Sharaa en la tribuna del Atlantic Council en Nueva York, afirmando que el diálogo con EE. UU. y el Reino Unido se ha suavizado, demuestra que el nuevo liderazgo sirio ha superado por completo el aislamiento internacional;

El callejón sin salida diplomático de Israel: Revelar los ataques al palacio y la ruptura del acuerdo del 90 % por parte de Tel Aviv fue un movimiento diplomático fuerte destinado a mostrar a Israel como la parte que no quiere la paz en la región;

Fin del monopolio de las bases extranjeras: Dejar solo 2 de las 170 bases rusas y someter a los militares turcos al control del parlamento local demuestra que Damasco está construyendo un sistema de defensa neutral, independiente de cualquier fuerza externa;

Perspectiva de centro energético regional: El proyecto de oleoducto para petróleo iraquí, en el contexto de los riesgos en el Golfo Pérsico, convierte a Siria en un jugador importante del mercado de tránsito y asegurará un gran flujo de divisas a las arcas del país;

Renuncia al poder unipersonal: Las promesas del presidente sobre el cansancio de la gobernanza, el deseo de volver a la vida normal y no concentrar el poder en una sola mano crean las bases para la formación de instituciones democráticas en Siria.

Esta declaración abierta de Ahmad ash-Sharaa en Nueva York mostró que Siria está saliendo de la era de las viejas guerras y la dependencia para convertirse en un estado independiente que defiende firmemente sus intereses nacionales.

¿Cree que es posible firmar un tratado de paz duradero entre Siria e Israel basado en las fronteras de 1974? ¿La intención del país de reducir las bases rusas y turcas y aspirar a una soberanía militar total fortalecerá la seguridad de Siria o creará nuevas amenazas? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta con todos sus amigos este artículo exclusivo que revela las verdades ocultas de la política de Oriente Medio!