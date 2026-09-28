Nuevo sismo potente en Almaty: ¡El epicentro a solo 8 km de la ciudad!

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Nuevo sismo potente en Almaty: ¡El epicentro a solo 8 km de la ciudad!

Se registró un nuevo sismo potente en la metrópoli más grande de Kazajistán, Almaty. Según datos oficiales del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la República de Kazajistán, el epicentro del sismo se situó a solo 8 kilómetros al suroeste de la ciudad, y los temblores fueron claramente sentidos por los habitantes de la metrópoli y las localidades vecinas.

Según las estimaciones, la magnitud del sismo en la propia ciudad fue de 3 a 4 puntos. También se observaron temblores de 2 a 3 puntos en el distrito de Karasay (Kaskelen), así como en los pueblos de Boralday y Otegen-Batyr. Debido a la extrema proximidad del epicentro a las zonas pobladas, los temblores causaron nuevamente preocupación y revuelo entre los ciudadanos.

«Epicentro a 8 km, sismo de 4 puntos y periferia urbana»: 5 puntos clave del sismo

Hechos oficiales más importantes según el informe sismológico de emergencia publicado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán:

  • El epicentro estuvo muy cerca de la ciudad: El foco principal del sismo se registró a solo 8 km al suroeste de Almaty;

  • 3 a 4 puntos en el centro de la metrópoli: La intensidad de los temblores alcanzó los 3 a 4 puntos en el área urbana, siendo claramente percibidos;

  • 2 a 3 puntos en Kaskelen y Boralday: En las localidades periféricas, incluyendo Karasay (18 km) y Boralday (19 km), la fuerza fue de 2 a 3 puntos;

  • 2 puntos registrados en Otegen-Batyr: Se detectaron temblores leves en este pueblo situado a 28 km del epicentro;

  • La actividad sísmica continúa: Las vibraciones del subsuelo cerca de las cadenas montañosas de Almaty permanecen bajo supervisión reforzada de los expertos.

Clasificación de los parámetros del sismo en Almaty y zonas adyacentes

Tabla de indicadores calculados por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán:

Zona y localidad

Distancia aproximada del epicentro

Fuerza registrada (puntos)

Nivel de impacto del sismo

Ciudad de Almaty

6–8 km de la ciudad (suroeste)

3 — 4 puntos

Fuertemente sentido en edificios de gran altura, mobiliario vibrando

Karasay (Kaskelen)

A 18 km

2 — 3 puntos

Vibración claramente sentida por las personas

Pueblo de Boralday

A 19 km

2 — 3 puntos

Sismo de fuerza media habitual

Pueblo de Otegen-Batyr

A 28 km

2 puntos

Temblor leve y de corta duración

Estado del epicentro

8 km al suroeste de Almaty

Foco sísmico

Completamente registrado por los servicios de emergencia

Sismología y experiencia de seguridad: ¿Por qué los temblores en Almaty mantienen a la región en alerta?

Conclusiones de sismólogos, geofísicos y expertos en situaciones de emergencia:

  • «Movimiento tectónico de las cadenas montañosas de Tian Shan»: La ciudad de Almaty se encuentra en una de las zonas más peligrosas de Asia Central Asia Central— en el punto de colisión de jóvenes formaciones rocosas; el hecho de que el epicentro ocurra a solo 8 km de los límites de la ciudad provoca una percepción aguda y de pánico de los temblores, incluso de 3 a 4 puntos, por parte de la población;

  • Un llamado para las regiones vecinas y Uzbekistán: Las ondas sísmicas en Almaty dan fe de la actividad de las fallas tectónicas regionales; aunque esta fuerza no constituye una amenaza directa para el territorio uzbeko, insta a las autoridades de las zonas sísmicas fronterizas como Taskent y el valle de Ferganá a reforzar constantemente la vigilancia sísmica;

  • Infraestructura residencial y resistencia de los edificios: Estos temblores regulares de baja y media intensidad exigen un control constante de la resistencia sísmica de los nuevos edificios y de los antiguos bloques de gran altura en Almaty, así como un recordatorio incesante a los habitantes sobre las reglas de comportamiento en caso de emergencia.

¿Siente a veces temblores en su región? ¿Cómo cree que se deberían reforzar las medidas de control de la resistencia sísmica de los edificios de gran altura y públicos? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este análisis del evento natural urgente en la república vecina con todos sus seres queridos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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