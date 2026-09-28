SpaceX despliega por primera vez satélites Starlink V3 en órbita mediante Starship

Según Ixbt.com, SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha completado con éxito un hito importante en la historia de la tecnología espacial. Por primera vez, el cohete superpesado Starship ha desplegado con éxito satélites Starlink V3 en órbita, estableciendo una comunicación estable con ellos. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este vuelo de prueba marca un paso crucial para SpaceX. Según los datos, se trata del decimocuarto ensayo de lanzamiento del cohete superpesado de la compañía. El cohete está diseñado para poner en órbita 26 satélites Starlink V3 de nueva generación, con un proceso de despliegue secuencial planificado para durar aproximadamente 30 minutos.

Capacidades técnicas de los satélites de nueva generación

Según la declaración oficial de los representantes de Starlink, el despliegue de esta serie de naves espaciales ampliará drásticamente las capacidades de la red global de Internet. Esta nueva generación es capaz de añadir 26 Tbit/s de ancho de banda a la red satelital, proporcionando a los usuarios de todo el mundo una conexión más rápida y estable.

Cada satélite Starlink V3 tiene una capacidad de transmisión de hasta 1 Tbit/s en el enlace descendente y hasta 160 Gbit/s en el enlace ascendente. Cabe destacar que, según las especificaciones técnicas, los nuevos dispositivos superan a la generación anterior Starlink V2 en aproximadamente 10 veces en velocidad de descarga y 22 veces en velocidad de subida.

Eficacia de las tecnologías modernizadas

Tales niveles de velocidad y eficiencia no son casuales. Los expertos explican que estos altos rendimientos se logran gracias a antenas de red en fase radicalmente actualizadas y sistemas de comunicación láser mejorados. Estas tecnologías permiten la transmisión de datos a muy alta velocidad en el espacio y mantienen una comunicación estable entre los satélites.

En el momento de la publicación de este artículo, el proceso de despliegue secuencial de los satélites continuaba con éxito. Los expertos destacan que este paso exitoso es un punto de inflexión importante para ampliar la cobertura global de Internet y preparar el cohete Starship para su uso comercial completo.