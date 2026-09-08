Una famosa presentadora de televisión condenada a muerte

El 5 de septiembre, un tribunal egipcio declaró a la famosa presentadora de televisión Sara Khalifa y a otros 11 acusados culpables de delitos relacionados con la producción y venta de estupefacientes, y los condenó a la pena de muerte. Así lo informó «Al-Ahram».

Según la información publicada por el medio, Sara Khalifa y los demás acusados eran sospechosos de formar un grupo delictivo organizado dedicado a la compra de materias primas para fabricar drogas, su procesamiento y la posterior venta del producto terminado.

La investigación señala que los cargos contra los acusados no se limitaron a delitos de drogas. También fueron imputados por posesión ilegal de armas de fuego .

Durante la investigación, las fuerzas de seguridad incautaron una gran cantidad de estupefacientes y materias primas. Según datos oficiales, el peso total de las sustancias incautadas superó los 750 kilogramos.

Además, la policía descubrió dos apartamentos especialmente equipados para la fabricación de drogas, los cuales funcionaban como laboratorios clandestinos.

Las autoridades también hallaron un arsenal de armas sin licencia junto con municiones, lo que agravó los cargos en el caso.

No obstante, la sentencia aún no es definitiva. «Khalifa y los demás condenados tienen derecho a apelar el veredicto», señala el informe.

El diario «Al-Ahram» añadió que Sara Khalifa fue detenida en El Cairo en abril de 2025 .

Sara Khalifa era una de las figuras mediáticas más conocidas de Egipto. Trabajó como presentadora en varios canales de televisión y era ampliamente reconocida por el público.

Ahora, el nombre de la famosa presentadora se ve envuelto en un gran caso criminal relacionado con el tráfico de drogas. La condena a muerte ha centrado la atención pública en este caso.