Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océano

Los uzbekos que viven en el estado de Washington, EE. UU., han formado la asociación comunitaria « Mahalla uzbeka ». La organización fue registrada oficialmente y se informa que la iniciativa contó con el apoyo del Secretario de Estado, Steve Hobbs.

El objetivo principal de la nueva asociación es reunir a los uzbekos en EE. UU., preservar los valores nacionales y mantener a la generación joven conectada espiritualmente con Uzbekistán.

Más de 3 000 uzbekos viven en Washington

Según los datos, hoy en día residen más de 3 000 ciudadanos uzbekos y personas de origen uzbeko en el estado de Washington, EE. UU.

La mayoría de ellos vive en la ciudad de Seattle y sus alrededores. Esta región alberga algunas de las empresas tecnológicas e industriales más grandes del mundo.

Los uzbekos trabajan en empresas como Microsoft, Amazon y Boeing

Nuestros compatriotas en Washington trabajan en empresas como Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle y NVIDIA.

Trabajan en los campos de software, inteligencia artificial, ingeniería, aviación, educación, medicina, emprendimiento y otros sectores. Esto demuestra que la influencia de la comunidad uzbeka en EE. UU. está creciendo.

Muso Xolmurodov dirige la « Mahalla uzbeka »

Muso Xolmurodov, originario de Jorezm, fue nombrado presidente de la nueva organización. Es conocido en Seattle como Marks.

Se informa que Xolmurodov tiene más de 15 años de experiencia en el sistema gubernamental del estado de Washington. Trabaja como gestor en el Departamento de Servicios Correccionales del estado de Washington.

« La Mahalla es un símbolo de identidad nacional y solidaridad »

El cónsul general en Seattle, Ahror Burxonov, Kun.uz destacó la importancia espiritual de esta iniciativa en una entrevista con.

« Para nuestro pueblo, la Mahalla no es una simple asociación. Es un símbolo de bondad, ayuda mutua, respeto entre jóvenes y mayores, identidad nacional y solidaridad », dijo.

El cónsul general enfatizó que la « Mahalla uzbeka » servirá para continuar estas tradiciones incluso a miles de kilómetros de distancia.

Juventud, cultura y ayuda a los recién llegados

La nueva asociación comunitaria planea organizar fiestas nacionales y eventos culturales.

La organización también tiene como objetivo ayudar a los nuevos compatriotas a adaptarse, crear una red de cooperación entre jóvenes y profesionales, y apoyar proyectos benéficos y educativos.

Un nuevo centro para los uzbekos en Seattle

El estado de Washington es una de las regiones económicamente importantes de EE. UU. Según datos de 2025, el producto interior bruto del estado superó los 900 mil millones de dólares.

La creación de la « Mahalla uzbeka » en un centro económico y tecnológico tan importante es un paso crucial para los compatriotas al otro lado del océano, no solo como asociación comunitaria, sino para preservar la identidad nacional, el idioma, la cultura y la solidaridad.