Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océano

·41·Mundo
Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océano

Los uzbekos que viven en el estado de Washington, EE. UU., han formado la asociación comunitaria « Mahalla uzbeka ». La organización fue registrada oficialmente y se informa que la iniciativa contó con el apoyo del Secretario de Estado, Steve Hobbs.

El objetivo principal de la nueva asociación es reunir a los uzbekos en EE. UU., preservar los valores nacionales y mantener a la generación joven conectada espiritualmente con Uzbekistán.

Más de 3 000 uzbekos viven en Washington

Según los datos, hoy en día residen más de 3 000 ciudadanos uzbekos y personas de origen uzbeko en el estado de Washington, EE. UU.

La mayoría de ellos vive en la ciudad de Seattle y sus alrededores. Esta región alberga algunas de las empresas tecnológicas e industriales más grandes del mundo.

Los uzbekos trabajan en empresas como Microsoft, Amazon y Boeing

Nuestros compatriotas en Washington trabajan en empresas como Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle y NVIDIA.

Trabajan en los campos de software, inteligencia artificial, ingeniería, aviación, educación, medicina, emprendimiento y otros sectores. Esto demuestra que la influencia de la comunidad uzbeka en EE. UU. está creciendo.

Muso Xolmurodov dirige la « Mahalla uzbeka »

Muso Xolmurodov, originario de Jorezm, fue nombrado presidente de la nueva organización. Es conocido en Seattle como Marks.

Se informa que Xolmurodov tiene más de 15 años de experiencia en el sistema gubernamental del estado de Washington. Trabaja como gestor en el Departamento de Servicios Correccionales del estado de Washington.

Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océano

« La Mahalla es un símbolo de identidad nacional y solidaridad »

El cónsul general en Seattle, Ahror Burxonov, Kun.uz destacó la importancia espiritual de esta iniciativa en una entrevista con.

« Para nuestro pueblo, la Mahalla no es una simple asociación. Es un símbolo de bondad, ayuda mutua, respeto entre jóvenes y mayores, identidad nacional y solidaridad », dijo.

El cónsul general enfatizó que la « Mahalla uzbeka » servirá para continuar estas tradiciones incluso a miles de kilómetros de distancia.

Juventud, cultura y ayuda a los recién llegados

La nueva asociación comunitaria planea organizar fiestas nacionales y eventos culturales.

La organización también tiene como objetivo ayudar a los nuevos compatriotas a adaptarse, crear una red de cooperación entre jóvenes y profesionales, y apoyar proyectos benéficos y educativos.

Un nuevo centro para los uzbekos en Seattle

El estado de Washington es una de las regiones económicamente importantes de EE. UU. Según datos de 2025, el producto interior bruto del estado superó los 900 mil millones de dólares.

La creación de la « Mahalla uzbeka » en un centro económico y tecnológico tan importante es un paso crucial para los compatriotas al otro lado del océano, no solo como asociación comunitaria, sino para preservar la identidad nacional, el idioma, la cultura y la solidaridad.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegos6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegosHoy, 09:27¿Qué piensa Deschamps de Marruecos?: Un serio desafío espera a Francia¿Qué piensa Deschamps de Marruecos?: Un serio desafío espera a FranciaHoy, 00:35La OMS advierte: una de cada cinco personas padecerá cáncerLa OMS advierte: una de cada cinco personas padecerá cáncerHoy, 00:32Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaUn enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaAyer, 23:25Irán lanza una severa advertencia a EE. UU.: giro peligroso en torno a OrmuzIrán lanza una severa advertencia a EE. UU.: giro peligroso en torno a OrmuzAyer, 23:21Erdogan alude al plan de Trump: Turquía activa dos canales sobre UcraniaErdogan alude al plan de Trump: Turquía activa dos canales sobre UcraniaAyer, 23:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos