Cantar sin hiyab le costó 74 latigazos a una cantante

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Cantar sin hiyab le costó 74 latigazos a una cantante

La cantante iraní Parastu Ahmadiy y ocho miembros de su equipo fueron condenados a 74 latigazos. Esto se debe a que la cantante interpretó una canción en vivo sin hiyab en 2024. Así lo informó The Guardian.

Según se informa, los acusados fueron condenados por crear y difundir «contenido indecente e inmoral». El tribunal penal de la provincia de Qom les prohibió salir de Irán durante dos años y les prohibió realizar actividades artísticas durante ese periodo.

En diciembre de 2024, la cantante de 29 años interpretó en vivo la canción «Az Qoone Javanane Vatan» («De la sangre de los jóvenes de la patria») sin hiyab, y el video se volvió viral en las redes sociales.

Una mujer con ropa negra canta en un micrófono sobre un fondo de escenario oscuro.

Poco después, la cantante y varios músicos fueron detenidos brevemente y posteriormente liberados. Al mismo tiempo, las autoridades iraníes iniciaron una investigación oficial sobre la publicación del video.

Esta actuación de Parastu Ahmadiy fue vista casi tres millones de veces en la plataforma YouTube.

Bahor Ghandihariy, directora del departamento de incidencia del Centro de Derechos Humanos en Irán con sede en EE. UU., afirmó que esta decisión demuestra una vez más que la situación de los derechos humanos en Irán no ha cambiado.

Asimismo, el abogado de derechos humanos Muin Hazaeliy señaló que el hecho de que las mujeres canten, realicen presentaciones musicales o creen obras no está tipificado como delito en la legislación iraní.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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