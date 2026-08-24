El asombroso destino de una paloma mensajera en la guerra

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El asombroso destino de una paloma mensajera en la guerra

Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de palomas fue uno de los métodos más fiables para transmitir mensajes. El destino de una de estas palomas mensajeras sigue fascinando a la gente incluso años después.

Utilizada por el ejército alemán durante la guerra, esta paloma fue capturada posteriormente en territorio francés. Pero sus aventuras no terminaron ahí.

El «mensajero» alado fue llevado luego a través del Océano Atlántico hasta los Estados Unidos, donde comenzó una vida completamente nueva.

El asombroso destino de una paloma mensajera en la guerra

De la guerra a la historia militar

En aquella época, las palomas desempeñaban una función crucial en los campos de batalla. Como la radiocomunicación aún no estaba tan desarrollada como hoy, se confiaba plenamente en estas aves especialmente entrenadas para transmitir mensajes entre las tropas.

Transportaban pequeños mensajes a destinos específicos y, en algunos casos, desempeñaban un papel vital en el mantenimiento de las comunicaciones.

La paloma que servía en Alemania cumplía la misma misión. Sin embargo, tras ser capturada en Francia, su destino dio un giro inesperado.

Más tarde, el ave cruzó el Océano Atlántico, llegó a los Estados Unidos y allí llamó la atención de los militares.

El asombroso destino de una paloma mensajera en la guerra

No era una paloma común

Su servicio en la guerra y su extraño destino se convirtieron en una historia fascinante para los estadounidenses. El ave comenzó a ser mencionada como uno de los símbolos únicos vinculados a la historia militar de los Estados Unidos.

La historia de la paloma también muestra las tareas extraordinarias que humanos y animales realizaban durante la guerra.

Hoy, gracias a los medios de comunicación modernos, es posible enviar un mensaje a cualquier parte del mundo en pocos segundos. Sin embargo, hace un siglo, la gente confiaba en «mensajeros» alados para entregar un pequeño trozo de papel.

Lo más interesante es que la vida de esta paloma comenzó en Alemania y se vinculó con Francia, el Océano Atlántico y los Estados Unidos. Por ello, su historia ha quedado grabada como una aventura extraordinaria, más parecida a un guion cinematográfico que a un simple evento de guerra.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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