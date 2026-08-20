Zelenski pide misiles Patriot a sus aliados y amenaza a Rusia

En su habitual videomensaje nocturno, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski abordó las consecuencias del gran ataque combinado contra Kyiv y sus alrededores y exigió a los países occidentales el suministro urgente de misiles para los sistemas Patriot. El jefe de Estado subrayó que la situación relacionada con la interceptación de misiles balísticos era crítica, Ucrania seguirá lanzando ataques de represalia contra el territorio de Rusia declaró.

«La balística sigue siendo lo más difícil»: magnitud del ataque y escasez de misiles

En su discurso, Zelenski evaluó las labores de recuperación llevadas a cabo en Kyiv, Boryspil y Brovary, y expuso los puntos débiles de la defensa antiaérea:

«Durante gran parte del día continuaron las labores para eliminar las consecuencias del ataque en Kyiv y la región, especialmente en Boryspil y Brovary. Fue un ataque combinado: se utilizaron numerosos misiles balísticos y de crucero, además de drones. Lamentablemente, la situación con los misiles balísticos sigue siendo ahora la más difícil. Mientras que aproximadamente el 90 % de los misiles de crucero fueron interceptados, las cifras son mucho más bajas en el caso de los misiles balísticos», afirmó Volodímir Zelenski.

Situación en Kyiv y detalles del suministro de armas

Categoría Situación y detalles principales Zonas atacadas La ciudad de Kyiv y los alrededores de Boryspil y Brovary Medios empleados en el ataque Misiles de crucero (90 % interceptados), misiles balísticos y drones Demanda principal Misiles adicionales para los sistemas de defensa antiaérea Patriot Condición de compra No ayuda gratuita, sino disposición a comprar fue lo expresado Principal obstáculo El retraso de las decisiones políticas en Estados Unidos y entre los aliados, así como la falta de financiación Acciones de respuesta Plan para lanzar nuevos ataques contra objetivos dentro de Rusia

«No pedimos regalos, estamos dispuestos a comprar»

El líder ucraniano destacó la importancia decisiva de las decisiones políticas de los aliados y pidió a Estados Unidos y a sus socios occidentales que actuaran con rapidez:

«Necesitamos misiles para los Patriot, y solo nuestros socios pueden proporcionárnoslos. No estamos hablando de regalos: Ucrania está dispuesta a comprar estas armas. Lo importante es que se tomen decisiones políticas, principalmente en Estados Unidos».

Crisis financiera y nombramiento de un nuevo ministro

Al mismo tiempo, durante la presentación del nuevo ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, Zelenski reconoció abiertamente que la grave falta de fondos para hacer la guerra era el mayor problema de Kyiv. A pesar de ello, afirmó que Ucrania ampliaría sus capacidades de respuesta.

¿Creen que los países occidentales pueden proteger por completo el cielo ucraniano proporcionando misiles adicionales a los sistemas Patriot, o se lo impedirán las limitaciones financieras e industriales?

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