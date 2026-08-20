Una famosa bloguera de TikTok fue asesinada brutalmente en Francia

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Una famosa bloguera de TikTok fue asesinada brutalmente en Francia

En el sur de Francia se han revelado los detalles de un atroz crimen que ha horrorizado a toda la sociedad. La fiscalía de Nîmes confirmó oficialmente el 11 de agosto que Sonya Bellina, famosa estrella de TikTok desaparecida, había sido asesinada y que su cuerpo había sido quemado. ¿Qué revelaron las rápidas investigaciones y quiénes fueron detenidos?

Análisis de ADN y detención de los sospechosos

BFMTV informa, citando a la fiscalía de Nîmes, que el peritaje del cuerpo calcinado hallado en un viñedo reveló la verdad:

« El análisis de ADN confirmó que la persona encontrada muerta y parcialmente quemada era efectivamente la famosa influencer Sonya Bellina », declaró la fiscal Cécile Jensas.

Según el comunicado de la fiscalía, dos hombres relacionados directa o indirectamente con el asesinato fueron detenidos rápidamente y puestos bajo custodia gracias a pruebas materiales.

Asesinato de Sonya Bellina: principales detalles y hechos

Indicador

Detalles e información del caso

Víctima

Sonya Bellina (29 años; cumpliría 30 en septiembre)

Actividad

Famosa influencer, casi 260.000 seguidores en TikTok

Desaparición y hallazgo

Desapareció el 11 de agosto, su cuerpo fue hallado el 12 de agosto

Lugar de los hechos

Viñedos de la localidad de Saint-Gilles (departamento de Gard)

Sospechosos

Dos hombres detenidos, acusados de asesinato

Organismo investigador

Fiscalía de Nîmes (Francia)

Una ola de odio en las redes sociales

El abogado de la familia de la bloguera fallecida expresó su satisfacción por la rapidez de la investigación y se refirió a la campaña de odio en internet:

« No tenemos información concreta sobre amenazas directas contra ella, pero vimos en las redes comentarios siniestros, repugnantes e indignos en su contra, además de una enorme ola de odio. »

Extracto de la declaración del abogado de la familia

Las autoridades francesas continúan realizando una investigación exhaustiva para determinar las verdaderas causas y motivaciones de este brutal crimen.

¿En qué medida creen que el creciente odio en línea contra los influencers populares en las redes sociales puede impulsar la violencia en la vida real?

Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan esta noticia con sus amigos para continuar el debate.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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