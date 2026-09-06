El presidente estadounidense de Donald Trump Las visitas conjuntas y mediáticas de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev han generado serias dudas y debates intensos entre los observadores políticos internacionales. El 5 de septiembre, tras reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin en el Kremlin, el dúo se dirigió inmediatamente a la capital ucraniana a través del aeropuerto de Vnúkovo; su constante movimiento en pareja no es una simple coincidencia diplomática. El reconocido politólogo Marat Bashírov presentó una versión inesperada y sensacionalista, señalando que Witkoff y Kushner representan en realidad a dos centros de poder gigantes que no confían en absoluto el uno en el otro, y que Trump es solo una fachada en este juego geopolítico.

Dos polos que no confían entre sí: la «vieja élite» y los intereses israelíes

En su canal de Telegram, el politólogo Marat Bashírov prestó especial atención a la razón por la cual los enviados especiales siempre viajan en pareja:

Control de fuerzas competidoras: «El hecho de que Kushner y Witkoff viajen siempre de dos en dos demuestra que representan a dos fuerzas poderosas que no confían en absoluto la una en la otra en el proceso de búsqueda de la paz en Ucrania», escribe el experto;

Witkoff, representante de la élite tradicional de EE. UU.: Según el análisis del experto, el magnate inmobiliario y multimillonario Steve Witkoff defiende los intereses de las élites políticas y financieras clásicas y conservadoras de Estados Unidos;

Kushner, el lobby empresarial israelí: Jared Kushner, yerno de Trump, actúa como representante de los intereses de los líderes políticos israelíes y de los círculos empresariales judíos más poderosos de EE. UU.;

«Trump es solo una máscara»: En opinión de Bashírov, aunque ambos parecen actuar oficialmente en nombre de Trump, el proceso es en realidad mucho más profundo, habiéndose convertido Trump en una figura que simplemente oculta el primer plano.

¿Por qué fue apartado el general Kellogg? Tras bambalinas de las negociaciones

Se han producido cambios importantes entre las etapas anteriores del proceso diplomático y la composición actual:

Witkoff, inicialmente solo: Según la información, inicialmente estaba previsto que Steve Witkoff dirigiera estas negociaciones por su cuenta;

La abrupta exclusión de Kellogg: Bashírov señala que en el proceso también estaba presente una tercera persona importante, el famoso general retirado Keith Kellogg: «Kellogg también estaba allí, pero lo echaron para que no estorbara»;

Estrategia de control mutuo: Se supone que la plena incorporación de Kushner al proceso se realizó para evitar que Witkoff tomara decisiones unilaterales y para controlar estrictamente las condiciones de compromiso de ambos grupos de presión poderosos.

Del Kremlin a Vnúkovo: un plan secreto puesto a prueba en Kiev

Finalizadas las negociaciones en Moscú, comienza la segunda y más difícil parte de la misión:

Silencio oficial en el Kremlin: El 5 de septiembre, Vladímir Putin recibió a los emisarios estadounidenses en el Kremlin. Más allá de la cortesía diplomática y la promesa de Putin de garantizar la seguridad de los mediadores de paz, la esencia real de la reunión se mantiene oficialmente en secreto;

Vuelo a Kiev vía Vnúkovo: Tras concluir las negociaciones, la comitiva de los emisarios salió del Kremlin y se dirigió directamente al aeropuerto de Vnúkovo. Su próximo destino será Kiev, la capital de Ucrania;

Un plan con detalles no revelados: Donald Trump había dicho que sus representantes llevaban una iniciativa importante a Moscú para detener la guerra, pero no reveló las condiciones exactas del plan. Ahora se espera que este plan secreto sea presentado a Volodímir Zelenski en Kiev.

¿Cree usted que Steve Witkoff y Jared Kushner son realmente representantes de dos centros de poder competidores o forman un equipo unido que persigue el objetivo único de Trump? ¿Qué condiciones podrían imponer los emisarios de Trump en Kiev y podrán convencer a Zelenski del plan acordado con Putin? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!